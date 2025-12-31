Onde assistir às principais celebrações de Réveillon no Brasil e no mundo? Confira as transmissões ao vivo

Onde assistir às principais celebrações de Réveillon no Brasil e no mundo? Confira as transmissões ao vivoShows, queimas de fogos, cultos e missas terão transmissões ao vivo pela TV e internet; saiba mais
Gosta de ver as festas e celebrações religiosas da Virada do ano, mas não pode sair de casa? A dica é acompanhar a chegada de 2026 em tempo real, seja pelos canais de TV aberta ou fechada, ou pela internet.
Os shows na Praia de Iracema, em Fortaleza, serão transmitidos na íntegra pelo canal do Youtube da Prefeitura, que também mostrará flashes ao vivo nos polos do Conjunto Ceará e Messejana.
Na orla da Cidade, os shows desta quarta-feira, 31, começam às 17h e as atrações são Marcos Lessa, Nayra Costa, Transacionais, Paralamas do Sucesso, Claudia Leitte, Seu Jorge, Matuê, Wesley Safadão e Taty Girl.
Na TV Globo e no streaming Globoplay, o "Show da Virada" começa às 22h30min e exibe os eventos de grandes cidades brasileiras, como as queimas de fogos em Copacabana (Rio de Janeiro) e na Avenida Paulista (São Paulo). Na TV fechada, o Multishow começa às 19h55.
No Rio, a programação tem Gilberto Gil, Ney Matogrosso, Alcione, Belo, IZA e João Gomes. Em São Paulo, tem João Gomes, Belo, Maiara & Maraisa, Ana Castela, Simone Mendes e Latino.
A TV Canção Nova transmitirá as apresentações na Paulista de padre Marcelo Rossi, frei Gilson e da Comunidade Colo de Deus.
A Band apostará na apresentação de Ivete Sangalo à frente do Festival Virada Salvador, que das 22h20min até 2h recebe Wesley Safadão, Léo Santana, Alok e Belo, dentre outros. Os shows também terão transmissão ao vivo no canal oficial da prefeitura de Salvador no YouTube.
Já a RedeTV!, de acordo com a grade da programação, terminará o Superpop às 22h45 para exibir o Culto da Virada Igreja Cristã Maranata às 23h30. O SBT exibe o Vira Brasil, show gospel que começa às 20h e se estenderá até 3h.
Fora do Brasil, a festa da Times Square em Nova York tem uma transmissão ao vivo e gratuita, sem comerciais, disponível no site oficial do evento TimesSquareNYC.org ou via Facebook Live e YouTube. Devem se apresentar Diana Ross, Ciara, Maren Morris, Little Big Town e outros artistas.