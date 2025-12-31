Mega da Virada 2025: acompanhe ao vivo o sorteio do prêmio bilionário

Lotéricas no ultimo dia do ano para apostar na Mega da Virada. / Crédito: Samuel Setubal

O sorteio da Mega da Virada 2025, concurso especial da Mega-Sena, será realizado na noite desta quarta-feira, 31 de dezembro, marcando a virada do ano com um prêmio estimado em R$ 1 bilhão — o maior valor já registrado na história das loterias brasileiras. O sorteio ocorre a partir das 22h (horário de Brasília) e os números sorteados poderão ser acompanhados ao vivo em transmissão especial preparada pelo O POVO, além dos canais oficiais da Caixa Econômica Federal.

Quem optar pelas casas lotéricas deve ficar atento ao horário de funcionamento, já que algumas unidades podem encerrar as atividades antes do limite estabelecido. LEIA TAMBÉM | Mega da Virada: quanto vai pagar a quina em 2025? Saiba o prêmio

Quanto custa apostar na Mega da Virada A aposta simples custa R$ 6 e permite a escolha de seis números entre os 60 disponíveis no volante. Também é possível marcar mais dezenas, o que aumenta as chances de ganhar, ou optar pela “Surpresinha”, quando o sistema escolhe os números automaticamente.

Outra alternativa são os bolões, organizados pelas próprias lotéricas ou pelos apostadores, com divisão de cotas. Nesses casos, pode haver cobrança de taxa de serviço adicional. O prêmio da Mega da Virada é pago integralmente aos ganhadores e não sofre desconto de imposto de renda, conforme as regras das loterias federais. LEIA MAIS | Mega da Virada 2025: até que dia jogar? Saiba passo a passo

