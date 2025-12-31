Mega da Virada 2025: acompanhe ao vivo o sorteio do prêmio bilionário

Mega da Virada 2025: acompanhe ao vivo o sorteio do prêmio bilionárioTransmissão do O POVO mostra em tempo real os números do concurso que marca a virada do ano; sorteio ocorre nesta quarta-feira, 31, às 22h
O sorteio da Mega da Virada 2025, concurso especial da Mega-Sena, será realizado na noite desta quarta-feira, 31 de dezembro, marcando a virada do ano com um prêmio estimado em R$ 1 bilhão — o maior valor já registrado na história das loterias brasileiras.
O sorteio ocorre a partir das 22h (horário de Brasília) e os números sorteados poderão ser acompanhados ao vivo em transmissão especial preparada pelo O POVO, além dos canais oficiais da Caixa Econômica Federal.
Diferente dos concursos regulares da Mega-Sena, a Mega da Virada não acumula. Caso nenhum apostador acerte as seis dezenas, o prêmio principal é dividido entre os que acertarem a quina, e assim sucessivamente, garantindo que o valor total seja distribuído.
Mega da virada: até que horas apostar?
Segundo a Caixa Econômica Federal, as apostas — tanto presenciais quanto on-line — podem ser feitas até as 20h desta quarta-feira (31), sem possibilidade de prorrogação.
Quem optar pelas casas lotéricas deve ficar atento ao horário de funcionamento, já que algumas unidades podem encerrar as atividades antes do limite estabelecido.
Quanto custa apostar na Mega da Virada
A aposta simples custa R$ 6 e permite a escolha de seis números entre os 60 disponíveis no volante. Também é possível marcar mais dezenas, o que aumenta as chances de ganhar, ou optar pela “Surpresinha”, quando o sistema escolhe os números automaticamente.
Outra alternativa são os bolões, organizados pelas próprias lotéricas ou pelos apostadores, com divisão de cotas. Nesses casos, pode haver cobrança de taxa de serviço adicional.
O prêmio da Mega da Virada é pago integralmente aos ganhadores e não sofre desconto de imposto de renda, conforme as regras das loterias federais.
Maior prêmio da história
Tradicionalmente, a Mega da Virada movimenta milhões de apostas em todo o país e registra os maiores prêmios da história da Mega-Sena, atraindo tanto apostadores individuais quanto grandes bolões.
A Caixa estima que a edição de 2025 pague cerca de R$ 1 bilhão, valor formado principalmente pela arrecadação das apostas e por recursos acumulados ao longo do ano em concursos regulares.
Onde conferir o resultado
O resultado do sorteio será divulgado logo após a extração das dezenas. Os ganhadores poderão resgatar o prêmio em agências da Caixa, seguindo os procedimentos oficiais estabelecidos pela instituição.