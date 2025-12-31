Cor para o Ano-Novo: veja a opção ideal para cada signo / Crédito: EdiCase Astrologia

A virada do ano é um portal energético que se abre, um momento de passagem, limpeza e alinhamento. A cor que escolhemos usar durante a comemoração funciona como um talismã que abre frequências, desperta memórias e sintoniza o nosso campo vibracional com aquilo que desejamos manifestar. Pensando nisso, a astróloga Eunice Ferrari lista a tonalidade ideal para cada signo apostar no Ano-Novo. Confira! Áries: vermelho-rubi Regido por Marte, Áries começa o ano com fogo nos olhos e desejo de conquista. O vermelho-rubi desperta coragem, direção e vitalidade. É a cor que ativa o impulso criativo e coloca o signo em movimento para iniciar novos ciclos com força e rapidez.

Touro: verde-esmeralda Vênus rege Touro e pede estabilidade, fertilidade e prazer. O verde-esmeralda atrai prosperidade, segurança, equilíbrio emocional e crescimento material. É a cor que nutre, acalma e fortalece a sensação de abundância. Gêmeos: amarelo-dourado O signo da comunicação e da curiosidade se beneficia do amarelo-dourado, cor de Mercúrio que ilumina a mente, abre as portas do raciocínio e fortalece as trocas, ideias e conexões. Essa tonalidade traz leveza, fluidez e inteligência emocional. Câncer: branco-pérola Regido pela Lua, Câncer encontra proteção e sensibilidade no branco-pérola, cor de renovação emocional, novos ciclos e ancestralidade. É a frequência perfeita para acolher, purificar e entrar no ano com o coração mais disponível. Leão: dourado-solar O brilho do Sol se manifesta no dourado-solar. Essa é a cor da força criativa, da expressão autêntica e da prosperidade. Eleva a autoestima, o magnetismo e abre caminhos para o protagonismo.

Virgem: azul-índigo Virgem precisa de clareza, ordem e serenidade. O azul-índigo, ligado a Mercúrio e ao discernimento, organiza pensamentos, reduz ansiedade e fortalece a intuição prática. É uma cor que purifica e centra. Libra: rosa-quartzo A energia venusiana de Libra encontra no rosa-quartzo o equilíbrio perfeito. Essa cor suaviza tensões, favorece relações harmoniosas e protege o coração. É ideal para quem quer começar o ano com amor-próprio e diplomacia. Escorpião: vinho ou vermelho-sangue Profundo e intenso, Escorpião precisa de cores que traduzem transformação. O vinho, quase púrpura, e o vermelho-sangue ativam o magnetismo, o mistério, a limpeza energética e o renascimento psíquico. Tonalidades poderosas para abrir caminhos ocultos.

Sagitário: púrpura ou violeta Regido por Júpiter, Sagitário expande, busca e se ilumina no violeta e no púrpura. Essas cores ativam sabedoria, espiritualidade, proteção e abundância. São tonalidades de portais, viagens e expansão da consciência. Capricórnio: verde-petróleo Para Capricórnio, o verde-petróleo é a cor do foco, do amadurecimento e da autoridade interior. É o tom que consolida, estrutura e orienta para objetivos concretos. Transmite força, sobriedade e poder silencioso. Aquário: prata Urano vibra na frequência do prata: inovação, liberdade, originalidade e eletricidade criadora. A cor abre caminhos inesperados, favoreceintuições e ajuda Aquário a manifestar revoluções pessoais e coletivas no novo ano.