Episódio final de 'Stranger Things': horário, trailer e o que esperar

Volume 2 da quinta e última temporada de "Stranger Things" foi lançado no Natal / Crédito: Netflix/Divulgação

A série que deixou marcas na cultura pop chega ao fim nesta quarta-feira, 31, após quase dez anos de sua estreia. "Stranger Things" teve sua temporada final dividida em três partes. O último episódio estará disponível na Netflix a partir das 22 horas. LEIA TAMBÉM | O legado do Mundo Invertido: entenda por que "Stranger Things" chega ao final como símbolo da cultura pop

Com mais de duas horas de duração, o último capítulo contém grandes expectativas do público e ganhou um trailer oficial na terça-feira, 30, aguçando a curiosidade dos fãs. Espera-se que o desfecho da história dos jovens amigos de Hawkins responda dúvidas que vêm sendo alimentadas nos episódios anteriores. O episódio promete, entre outras descobertas e desdobramentos, o último grande confronto do grupo contra Vecna, que revelou-se o grande vilão da série na quarta temporada, e os outros antagonistas da Dimensão X.

Ela lidera um exército na missão de capturar Eleven, assim como capturou dezenas de mulheres grávidas em um laboratório, a fim de produzir mais pessoas com habilidades sobrenaturais, tais como Henry Creel, o Vecna, e a própria Eleven. Além de lidar com as criaturas da outra dimensão e tentar impedir o plano de Vecna de unir ambas as realidades por meio do Mundo Invertido, o grupo de amigos de Hawkins precisará lutar para proteger Eleven e impedir que mais seres sobrenaturais sejam fabricados. Perguntas para o último episódio Além de aprofundar e resolver os conflitos apresentados ao longo da parte 5, o episódio final de "Stranger Things" deve guardar respostas para perguntas que vêm acompanhando a trama desde temporadas anteriores.