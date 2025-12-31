Episódio final de 'Stranger Things': horário, trailer e o que esperar'Stranger Things' chega ao fim nesta quarta-feira, 31. Veja horário de lançamento do último episódio, trailer, duração e o que esperar do desfecho da série
A série que deixou marcas na cultura pop chega ao fim nesta quarta-feira, 31, após quase dez anos de sua estreia. "Stranger Things" teve sua temporada final dividida em três partes. O último episódio estará disponível na Netflix a partir das 22 horas.
LEIA TAMBÉM | O legado do Mundo Invertido: entenda por que "Stranger Things" chega ao final como símbolo da cultura pop
Com mais de duas horas de duração, o último capítulo contém grandes expectativas do público e ganhou um trailer oficial na terça-feira, 30, aguçando a curiosidade dos fãs.
Espera-se que o desfecho da história dos jovens amigos de Hawkins responda dúvidas que vêm sendo alimentadas nos episódios anteriores.
O episódio promete, entre outras descobertas e desdobramentos, o último grande confronto do grupo contra Vecna, que revelou-se o grande vilão da série na quarta temporada, e os outros antagonistas da Dimensão X.
As novas informações da trama na temporada 5
A existência da Dimensão X é uma das principais descobertas da temporada final de "Stranger Things". A parte 5 trouxe uma nova informação sobre o Mundo Invertido: ele é apenas um túnel de conexão entre a realidade e a Dimensão X, não um universo paralelo, como se acreditava.
No volume 2, a série também abriu uma nova trama dentro da narrativa, introduzindo uma nova antagonista, a impiedosa Dra. Kay.
Ela lidera um exército na missão de capturar Eleven, assim como capturou dezenas de mulheres grávidas em um laboratório, a fim de produzir mais pessoas com habilidades sobrenaturais, tais como Henry Creel, o Vecna, e a própria Eleven.
Além de lidar com as criaturas da outra dimensão e tentar impedir o plano de Vecna de unir ambas as realidades por meio do Mundo Invertido, o grupo de amigos de Hawkins precisará lutar para proteger Eleven e impedir que mais seres sobrenaturais sejam fabricados.
Perguntas para o último episódio
Além de aprofundar e resolver os conflitos apresentados ao longo da parte 5, o episódio final de "Stranger Things" deve guardar respostas para perguntas que vêm acompanhando a trama desde temporadas anteriores.
Como Henry transformou-se em Vecna? A série trouxe alguns vislumbres do passado do personagem, transformado ainda na infância, mas ainda não revelou plenamente como se deu essa transmutação e quais são as motivações do vilão.
Vecna é mesmo o grande vilão de "Stranger Things"? Ainda existe a possibilidade de o Devorador de Mentes ser o verdadeiro arquiteto por trás dos feitos sobrenaturais e malignos que tem assombrado Hawkins.