De acordo com o Variety, antes de morrer , a artista enviou e-mails para Sofia Coppola, diretora do filme, para que as gravações da produção audiovisual fossem interrompidas.

Com estreia nos cinemas brasileiros marcada para 26 de dezembro , o longa-metragem acompanha a relação do casal pelo ponto de vista da mãe de Lisa.

“O meu pai só aparece como um predador e manipulador. Como filha dele, eu não vejo nada do meu pai neste personagem nem a perspetiva que a minha mãe tem dele”, descreveu Lisa.

Filha de Elvis Presley tentou impedir lançamento de 'Priscilla'

Nas mensagens reveladas pelo portal estadunidense, a filha única de Elvis Presley disse que o roteiro do longa-metragem não “condiz com a real personalidade” do pai e criticou a forma com que o Rei do Rock é retratado: “Leio este roteiro e vejo uma perspetiva chocantemente vingativa e desdenhosa.”.

Diretora de “Maria Antonieta, “As virgens suicidas” e “Bling Ring: A gangue de Hollywood”, Sofia Coppola respondeu a artista afirmando que a produção buscou homenagear Priscilla Presley e que espera que Lisa mude de opinião após assistir o filme.

"Espero que, ao ver o filme final, você se sinta diferente e entenda que estou tomando muito cuidado para homenagear sua mãe e, ao mesmo tempo, apresentar seu pai com sensibilidade e complexidade”, argumentou a filha do cineasta Francis Ford Coppola.