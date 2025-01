90 anos de Elvis Presley: confira músicas mais tocadas no Brasil

Rei do rock, Elvis Presley completaria 90 anos nesta terça-feira,7 / Crédito: Divulgação

Se estivesse vivo, o Rei do Rock, Elvis Presley, estaria completando nesta quarta-feira 90 anos. Considerado como um dos ícones musicais do século XX, o artista natural de Tupelo, uma cidade do estado de Mississippi, nos EUA, teve durante sua trajetória grandes sucessos reconhecidos internacionalmente e que perpetuam até hoje. Um levantamento feito pelo Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (Ecad) mostra as músicas de Elvis mais tocadas no Brasil.



É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Devido à sua energia contagiante, interação com o público e presença de palco, atingiu um patamar que qualquer artista deseja possuir. Entre grandes sucessos podemos citar “Can´t help falling in love”, “Burning love”, “Jailhouse rock” e “Don’t be cruel” .

Muitas canções continuam em alta mesmo após a morte do cantor no dia 16 de agosto de 1977 devido a um ataque cardíaco sofrido em sua casa em Graceland, Memphis, nos Estados Unidos. Elvys tinha apenas 47 anos. Ainda em vida, teve nove álbuns no primeiro lugar das paradas. E, mesmo após sua morte, a popularidade lhe garantiu mais um álbum no número 1 nas paradas. Isso aconteceu quase 30 anos depois, em 2002. Elvis Presley: Confira as músicas mais tocados no Brasil nos últimos 5 anos

1.”Suspicious minds”