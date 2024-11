MIS recebe concerto gratuito e feira fotográfica no fim de semana

A Camerata de Cordas da (UFC) realiza neste mês de novembro um concerto especialmente dedicado à música brasileira Crédito: Izzi Vitório/Divulgação

Neste fim de semana, o Museu da Imagem e do Som do Ceará (MIS) oferece uma agenda variada, com atividades que exploram diferentes formas de expressão artística. Com oficinas, bate-papos, feiras, concertos e apresentações, todos os eventos são gratuitos e fazem parte do 2º Festival Afrocearensidades, que celebra as tradições afro-brasileiras. Programação do MIS integra 2º Festival Afrocearensidades O MIS participa do 2º Festival "Afrocearensidades", cujo tema é "Na Ginga dos Saberes Ancestrais". Organizado pela Secretaria da Igualdade Racial em parceria com a Secretaria da Cultura do Ceará, o festival promove discussões sobre identidade, representatividade e as culturas afro-brasileiras.

O Museu da Imagem e do Som do Ceará se posiciona como um importante espaço de fomento à cultura e à diversidade no estado. Com sua programação diversificada, o MIS busca não apenas promover a arte, mas também fomentar a reflexão sobre questões sociais, culturais e identitárias, especialmente no mês da Consciência Negra. Leia também | Pinacoteca do Ceará realiza seminário sobre memória negra em museus



Camerata de Cordas da UFC faz apresentação gratuita A Camerata de Cordas da UFC se apresenta neste sábado, 9, com um concerto dedicado à música brasileira, explorando desde o erudito até o popular. Formado em 2016, o grupo é composto por 25 alunos da Universidade Federal do Ceará (UFC) e apresenta um repertório que vai desde obras clássicas até trilhas sonoras de videogames. A Camerata é dirigida pelas professoras Liu Man Ying e Dora Utermohl de Queiroz e recebe apoio da Pró-Reitoria de Extensão e da Pró-Reitoria de Cultura da UFC.

Conversas Experimentais com Izzi Vitório Na sexta-feira, 8, Izzi Vitório, cineasta, artista e produtor negro, migrante e trans, compartilha suas reflexões sobre seus trabalhos e experiências pessoais. Influenciado por teóricos como Edouard Glissant e Mestre Nego Bispo, o encontro propõe um debate sobre como continuar criando e vivendo sem abrir mão de nossas identidades, resistindo às pressões do mundo externo. Feira da Fotografia A Feira da Fotografia acontece no domingo, 10, e é um evento mensal que reúne fotógrafos e apaixonados pela arte fotográfica. Criada em 2012 por Chico Gomes, a feira passou a ser realizada no MIS em 2022. O evento oferece também a venda de equipamentos fotográficos, imagens, livros e outros itens ligados às artes visuais, além de workshops e palestras.

A Feira da Fotografia, consolidou-se como um ponto de encontro para profissionais e entusiastas da fotografia, criando uma plataforma para a comercialização e o intercâmbio de ideias e conhecimentos. Saiba mais | Juçara Marçal e Rico Dalasam fazem show no Ceará em novembro Oficina de Autorretrato com Jane Batista A oficina de autorretrato com Jane Batista integra a programação da Feira da Fotografia. A atividade oferece uma oportunidade de autoconhecimento e expressão de identidade, fundamentais para a afirmação de corpos racializados.

Dividida em três etapas (Autobiografia, Descoberta da Autoficção e Autoficção), a oficina convida os participantes a explorar sua identidade e criatividade usando recursos simples, como tecidos, espelhos e objetos do cotidiano. São 20 vagas disponíveis, e as inscrições devem ser feitas on-line no link. Palestra sobre Fotojornalismo com Mariana Parente A palestra com Mariana Parente irá refletir sobre a prática do fotojornalismo, destacando o papel do fotojornalista na criação de narrativas visuais impactantes. O público poderá discutir os desafios de registrar eventos ao vivo, a precisão necessária para captar o momento exato e a importância da fotografia como ferramenta de documentação histórica e social.