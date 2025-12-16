Diogo Nogueira traz nova turnê para Fortaleza; saiba quando

Espetáculo que marca duas décadas de trajetória de Diogo Nogueira será apresentado na Praça Verde do Dragão do Mar

O cantor se apresenta no dia 9 de maio de 2026, na Praça Verde do Dragão do Mar, com o espetáculo “Infinito Samba", projeto que celebra 20 anos de carreira e marca uma nova fase artística do sambista.

Fortaleza está confirmada na nova turnê de Diogo Nogueira .

Leia Também | Além do Tiny Desk: conheça projetos de live sessions brasileiros

A turnê tem estreia prevista para março de 2026 e percorre diversas cidades brasileiras, propondo uma experiência musical que une tradição e contemporaneidade.

Reconhecido como um dos principais nomes do samba e da MPB na atualidade, Diogo Nogueira construiu uma trajetória marcada pela valorização do samba de raiz, sem abrir mão de uma linguagem moderna.

Filho de João Nogueira, o artista se firmou como elo entre diferentes gerações, ampliando o alcance do gênero e reafirmando sua relevância na música brasileira.

