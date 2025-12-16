Diogo Nogueira traz nova turnê para Fortaleza; saiba quando

Diogo Nogueira traz nova turnê para Fortaleza; saiba quandoEspetáculo que marca duas décadas de trajetória de Diogo Nogueira será apresentado na Praça Verde do Dragão do Mar
Fortaleza está confirmada na nova turnê de Diogo Nogueira.
O cantor se apresenta no dia 9 de maio de 2026, na Praça Verde do Dragão do Mar, com o espetáculo “Infinito Samba", projeto que celebra 20 anos de carreira e marca uma nova fase artística do sambista.
A turnê tem estreia prevista para março de 2026 e percorre diversas cidades brasileiras, propondo uma experiência musical que une tradição e contemporaneidade.
Reconhecido como um dos principais nomes do samba e da MPB na atualidade, Diogo Nogueira construiu uma trajetória marcada pela valorização do samba de raiz, sem abrir mão de uma linguagem moderna.
Filho de João Nogueira, o artista se firmou como elo entre diferentes gerações, ampliando o alcance do gênero e reafirmando sua relevância na música brasileira.
No palco, Diogo será acompanhado por sua banda e por uma orquestra, formada especialmente para o espetáculo:
A proposta musical aposta em arranjos inéditos e em uma sonoridade que dialoga com a emoção, o ritmo e a força histórica do samba, ampliando a experiência do público.
Com "Infinito Samba", Diogo Nogueira celebra duas décadas de carreira reafirmando sua disposição para seguir em movimento.
O espetáculo reforça o compromisso do artista com a memória do samba, ao mesmo tempo em que aponta novos caminhos para o gênero, mantendo viva a conexão entre passado, presente e futuro.
Diogo Nogueira em Fortaleza
- Quando: sábado, 09 de maio de 2026
- Onde: Praça Verde Dragão do Mar (Rua Dragão do Mar, 81, Praia de Iracema)
- Horário: 21 horas
- Quanto: meia (R$100 ) inteira (R$ 200)
- Vendas: Embedstore