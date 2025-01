Pedro Sampaio terá show gratuito no Carnaval de Aquiraz

O DJ, que tem parcerias com Anitta e Pabllo Vittar, volta ao Ceará para o Carnaval de Aquiraz; data de apresentação do artista ainda não foi confirmada

O DJ e cantor, dono de hits como “Sentadão” e “POCPOC”, foi a primeira atração a ser divulgada da programação do Carnaval. A lista completa, assim como outras informações da programação, está prevista para ser lançada no dia 9 de janeiro em um coquetel.

Pedro Sampaio alcançou recorde de público em Fortaleza

Pedro Sampaio esteve recentemente em Fortaleza, sendo uma das principais atrações do show da virada, que aconteceu no Aterro da Praia de Iracema. O show foi recorde de público do artista, com mais de 1 milhão de pessoas.

Ele se apresentou na contagem regressiva e celebrou a apresentação em entrevista ao O POVO. “O maior público da minha vida, vou começar o ano do jeito que sempre sonhei”, comemorou.