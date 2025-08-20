Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Cantor Nattan recebe título de Cidadão Fortalezense

Nascido em Sobral, o cantor Nattan é homenageado com o título de Cidadão Fortalezense
Autor Lillian Santos
Tipo Notícia

Nome de destaque da música cearense atual, o cantor Nattan será homenageado com o título de Cidadão Fortalezense. A novidade foi anunciada na terça-feira, 19, após aprovação da Câmara Municipal de Fortaleza para a concessão ao artista.

Leia também | Galvão Bueno vem a Fortaleza para receber título de cidadão cearense

Voz de sucessos do gênero forró eletrônico, como “Love Gostosinho”, “Nunca Mais”, “Ama ou não ama”, “Americana na vaquejada” e “A gente se entrega”, Nattan, também chamado de Nattanzinho, nasceu em Sobral e viveu parte da infância em Tianguá antes de se mudar para Fortaleza e estabelecer a carreira.

“Foi em Fortaleza que Nattan consolidou boa parte da sua carreira, realizou shows emblemáticos que atraíram multidões e impulsionaram a cena cultural local. O título é uma homenagem justa ao impacto positivo que exerce sobre a cultura da nossa Capital”, argumentou a vereadora Bella Carmelo (PL), autora do projeto que concedeu a honraria ao cantor.

A cerimônia de entrega do título de Cidadão Fortalezense a Nattan será marcada a partir da disponibilidade na agenda do cantor e da Câmara Municipal.

