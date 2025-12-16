Jogos gratuitos da Epic Games 2025: veja lista completa

Lista de lançamentos de dezembro da Epic Games é vazada; confira jogos gratuitos / Crédito: Reprodução / Epic Games

A Epic Games, desenvolvedora americana de videogames, disponibiliza pelo menos um jogo gratuito semanalmente, porém, em tradição de fim de ano, a empresa costuma presentear os jogadores com vários títulos. A expectativa é de que jogos de sucesso estejam em meio a lista de presentes. Um dos títulos mais aguardados ano após ano é Red Redemption 2. Segundo lista vazada, o sucesso da Rockstar Games irá fechar 2025, com suposto lançamento marcado para 31 de dezembro.

Segundo a lista que circula online, a Epic Games vai repetir a tradição natalina e disponibilizar jogos de peso no final de 2025. Ano passado, jogos como Vampire Survivors, TerraTech, Dredge, Ghostrunner 2 e Control ficaram gratuitos. Ao longo de dezembro, será lançado na plataforma pelo menos um título por dia, que pode ser resgatado gratuitamente.

O fim de ano na Epic Game inclui ainda promoções e pacotes especias, como acessórios de personagens, que já são lançados normalmente. A troca do jogo oferecido costuma acontecer às 13 horas e, com tempo contado a partir desse horário, segue gratuito por um dia inteiro. A seguir, confira a lista vazada e as respectivas datas: Entre os mais aguardados do ano, Red Dead Redemption 2 pode ficar gratuito no último dia de 2025 Crédito: Reprodução / Epic Games