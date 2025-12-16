Jogos gratuitos da Epic Games 2025: veja lista completa

Jogos gratuitos da Epic Games 2025: veja lista completaExpectativa é de que jogos de sucesso estejam em meio a lista de presentes. Lista vazada inclui até Red Redemption 2; veja o que se sabe
A Epic Games, desenvolvedora americana de videogames, disponibiliza pelo menos um jogo gratuito semanalmente, porém, em tradição de fim de ano, a empresa costuma presentear os jogadores com vários títulos. A expectativa é de que jogos de sucesso estejam em meio a lista de presentes.
Um dos títulos mais aguardados ano após ano é Red Redemption 2. Segundo lista vazada, o sucesso da Rockstar Games irá fechar 2025, com suposto lançamento marcado para 31 de dezembro.
Cronograma vazado: jogos gratuitos da Epic Games
Segundo a lista que circula online, a Epic Games vai repetir a tradição natalina e disponibilizar jogos de peso no final de 2025.
Ano passado, jogos como Vampire Survivors, TerraTech, Dredge, Ghostrunner 2 e Control ficaram gratuitos.
Ao longo de dezembro, será lançado na plataforma pelo menos um título por dia, que pode ser resgatado gratuitamente.
O fim de ano na Epic Game inclui ainda promoções e pacotes especias, como acessórios de personagens, que já são lançados normalmente.
A troca do jogo oferecido costuma acontecer às 13 horas e, com tempo contado a partir desse horário, segue gratuito por um dia inteiro.
A seguir, confira a lista vazada e as respectivas datas:
- Jurassic World: Evolution 2: 18 de dezembro
- Desperados 3: 19 de dezembro
- Total War: Warhammer: 20 de dezembro
- Tropico 5: 21 de dezembro
- Chicken Police – Paint it Red: 22 de dezembro
- Loop Hero: 23 de dezembro
- LEGO Batman: 24 de dezembro
- Commander Keen: 25 de dezembro
- Farming Simulator 2022: 26 de dezembro
- Slime Rancher 2: 27 de dezembro
- Terraria: 28 de dezembro
- Detroit: Become Human: 29 de dezembro
- Mortal Kombat 11: 30 de dezembro
- Dead Redemption 2: 31 de dezembro
Até o momento, a Epic Game não confirmou ou se pronunciou sobre os rumores. Mas vale lembrar que o vazamento da campanha de jogos gratuitos da empresa é algo recorrente em final de ano.
Lista 2025: jogos gratuitos da Epic Games
O jogo base de algumas franquias já estão disponíveis; confira a lista:
- Fortnite
- Rocket League
- Genshin Impact
- Wuthering Waves
- Honkai: Star Rail
- Zenless Zone ZeroFall Guys
- RAVEN 2
- VALORANT
- The Sims 4
- Marvel Rivals
- Infinity Nikki
- Where Winds Meet
- Crosshair V2
- PUBG: BATTLEGROUNDS
- Idle Champions of the Forgotten Realms
- NARAKA: BLADEPOINT
- Warframe
- Firestone Online Idle RPG
- Destiny 2
- Tom Clancy's Rainbow Six Siege X - Free Access
- Duet Night Abyss
- League of Legends
- Magic: The Gathering Arena
- Skate
- World of Warships
- Asphalt Legends
- Metalstorm
- Apex Legends
- Game of Thrones: Kingsroad
- Hone
- Shop Titans
- Arena Breakout: Infinite
- Once Human
- Blue Protocol: Star Resonance
- Shadowverse: Worlds Beyond
- Auto ChessRogue Company