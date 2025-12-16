Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Jogos gratuitos da Epic Games 2025: veja lista completa

Expectativa é de que jogos de sucesso estejam em meio a lista de presentes. Lista vazada inclui até Red Redemption 2; veja o que se sabe
A Epic Games, desenvolvedora americana de videogames, disponibiliza pelo menos um jogo gratuito semanalmente, porém, em tradição de fim de ano, a empresa costuma presentear os jogadores com vários títulos. A expectativa é de que jogos de sucesso estejam em meio a lista de presentes.

Um dos títulos mais aguardados ano após ano é Red Redemption 2. Segundo lista vazada, o sucesso da Rockstar Games irá fechar 2025, com suposto lançamento marcado para 31 de dezembro.

Cronograma vazado: jogos gratuitos da Epic Games

Segundo a lista que circula online, a Epic Games vai repetir a tradição natalina e disponibilizar jogos de peso no final de 2025.

Ano passado, jogos como Vampire Survivors, TerraTech, Dredge, Ghostrunner 2 e Control ficaram gratuitos.

Ao longo de dezembro, será lançado na plataforma pelo menos um título por dia, que pode ser resgatado gratuitamente. 

O fim de ano na Epic Game inclui ainda promoções e pacotes especias, como acessórios de personagens, que já são lançados normalmente.

A troca do jogo oferecido costuma acontecer às 13 horas e, com tempo contado a partir desse horário, segue gratuito por um dia inteiro.

A seguir, confira a lista vazada e as respectivas datas:

Entre os mais aguardados do ano, Red Dead Redemption 2 pode ficar gratuito no último dia de 2025
Entre os mais aguardados do ano, Red Dead Redemption 2 pode ficar gratuito no último dia de 2025 Crédito: Reprodução / Epic Games

  • Jurassic World: Evolution 2: 18 de dezembro
  • Desperados 3: 19 de dezembro
  • Total War: Warhammer: 20 de dezembro
  • Tropico 5: 21 de dezembro
  • Chicken Police – Paint it Red: 22 de dezembro
  • Loop Hero: 23 de dezembro
  • LEGO Batman: 24 de dezembro
  • Commander Keen: 25 de dezembro
  • Farming Simulator 2022: 26 de dezembro
  • Slime Rancher 2: 27 de dezembro
  • Terraria: 28 de dezembro
  • Detroit: Become Human: 29 de dezembro
  • Mortal Kombat 11: 30 de dezembro
  • Dead Redemption 2: 31 de dezembro

Até o momento, a Epic Game não confirmou ou se pronunciou sobre os rumores. Mas vale lembrar que o vazamento da campanha de jogos gratuitos da empresa é algo recorrente em final de ano.

Lista 2025: jogos gratuitos da Epic Games

O jogo base de algumas franquias já estão disponíveis; confira a lista:

  • Fortnite
  • Rocket League
  • Genshin Impact
  • Wuthering Waves
  • Honkai: Star Rail
  • Zenless Zone ZeroFall Guys
  • RAVEN 2
  • VALORANT
  • The Sims 4
  • Marvel Rivals
  • Infinity Nikki
  • Where Winds Meet
  • Crosshair V2
  • PUBG: BATTLEGROUNDS
  • Idle Champions of the Forgotten Realms
  • NARAKA: BLADEPOINT
  • Warframe
  • Firestone Online Idle RPG
  • Destiny 2
  • Tom Clancy's Rainbow Six Siege X - Free Access
  • Duet Night Abyss
  • League of Legends
  • Magic: The Gathering Arena
  • Skate
  • World of Warships
  • Asphalt Legends
  • Metalstorm
  • Apex Legends
  • Game of Thrones: Kingsroad
  • Hone
  • Shop Titans
  • Arena Breakout: Infinite
  • Once Human
  • Blue Protocol: Star Resonance
  • Shadowverse: Worlds Beyond
  • Auto ChessRogue Company

