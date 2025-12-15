Novo Pokémon tem batalha em tempo real, humor leve e mundo vibrante

A trama de “Z-A” abraça o absurdo e o divertido do universo típico de Pokémon. A investigação sobre Mega Evoluções fora de controle se entrelaça com a realização do torneio Z-A Royale, apresentado como uma série de desafios noturnos pela cidade. O ritmo é bem equilibrado, com humor leve e personagens que lembram a energia dos filmes da franquia. A estrutura remete ao estilo de jogos que privilegiam batalhas e desafios sequenciais em vez de uma longa jornada por várias regiões.

“Pokémon Legends: Z-A” busca transformar a cidade de Lumiose no palco de uma aventura totalmente nova, e essa sensação aparece logo nos primeiros minutos de jogo. Especialmente no Nintendo Switch 2, a movimentação dos personagens pelo novo cenário urbano é ágil e o novo sistema de batalha em tempo é muito divertido, apesar de exigir, de início, um tempo de adaptação. Controlar o próprio treinador e o seu Pokémon ao mesmo tempo cria momentos empolgantes, especialmente ao fugir de ataques gigantes vindos de pokémons selvagens ou de outros jogadores controlados pelo computador.

A aparência do jogo causa uma impressão mista. Lumiose City transmite vida, com cafés, gente em movimento e muitas lojas que reforçam a sensação urbana. É divertido correr pelos telhados e transformar a cidade num grande playground vertical. Mesmo assim, as construções parecem planas e algumas texturas soam como adesivos aplicados em superfícies sem profundidade — algo que, em pleno 2025, chama atenção de forma negativa, especialmente perante jogos de mundo aberto de outros consoles, como o PS5. No geral, a direção de arte funciona melhor no conjunto do que nos detalhes, sobretudo porque o jogo roda bastante estável no Switch 2, evitando os problemas que marcaram títulos recentes da série.

A trilha sonora é um dos destaques de Z-A. As faixas mesclam temas inéditos com remixes memoráveis de outros títulos da franquia ambientados em Kalos, formando uma atmosfera cativante, tanto nas caminhadas pelas cidades quanto nas batalhas mais intensas. Os efeitos sonoros são nítidos e contribuem para transmitir impacto, especialmente em ataques que atingem grandes áreas. É um design sonoro que fortalece a identidade do jogo sem se tornar cansativo.

Mesmo depois da trama principal, Lumiose City continua dando motivos para retornar. Missões secundárias, encontros com Pokémon selvagens e o avanço no torneio mantêm o jogo interessante por dezenas de horas. Há repetição em certas atividades, sobretudo nas batalhas do Royale, mas a diversidade de estilos de luta ajuda a amenizar essa sensação. Em alguns momentos, porém, a experiência perde fluidez: o sistema de mira pode falhar no calor da ação e pequenos elementos do cenário chegam a bloquear ataques que deveriam acertar. A configuração padrão funciona bem, mas ajustar a sensibilidade dos controles e praticar o uso do desvio deixa o combate mais natural.

Pokémon Legends: Z-A mostra como a série pode evoluir quando abraça ideias diferentes e ousadas. A experiência brilha nos combates em tempo real, que trazem intensidade e estratégia inéditas, e no charme de Lumiose City como um espaço vivo, cheio de atividades e personagens marcantes. O som reforça a imersão, enquanto a história bem-humorada mantém o ritmo engajante por muitas horas. Ainda há arestas claras, como a simplicidade gráfica e pequenos tropeços nos controles, mas nada que anule o quanto o jogo diverte e mantém vontade de continuar explorando. É uma proposta que renova o espírito da franquia e deixa claro que o futuro dos jogos da linha Legends pode ser ainda mais promissor.

