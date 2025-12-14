Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Roberto Carlos se acidenta durante gravação de clipe em Gramado

O carro em que o cantor Roberto Carlos estava, um Cadillac 1960, perdeu os freios
Autor Bárbara Mirele
Bárbara Mirele
Dono de hits notórios, o cantor Roberto Carlos, 84, se acidentou na madrugada deste domingo, 14, enquanto realizava a gravação de um clipe para o fim de ano em Gramado, no Rio Grande do Sul. O carro em que o cantor estava, um Cadillac 1960, perdeu os freios.

Após exames, cantor e equipe são liberados

Ao G1, o Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM) disse que Roberto dirigia um Cadillac 1960 em uma subida íngreme. Após uma falha mecânica, o veículo desceu a lombada de ré, bateu em outros três carros e em uma árvore.

Após os exames no hospital Arcanjo São Miguel, o cantor e outras três pessoas da sua equipe foram liberadas.

