Camila Queiroz e Klebber Toledo celebram nascimento da primeira filha

Casal compartilhou a chegada de Clara nas redes sociais e recebeu mensagens de fãs e amigos / Crédito: Reprodução/ Instagram @camilaqueiroz

Camila Queiroz e Klebber Toledo viveram, nesta sexta-feira, 12, um dos momentos mais marcantes da vida do casal: o nascimento da primeira filha.

A atriz e modelo brasileira, de 32 anos – que estrelou obras como “De volta aos 15” (2022) e “Êta mundo bom!” (2016) – anunciou a chegada da bebê nas redes sociais neste sábado, 13, compartilhando a emoção do novo capítulo da família.



Antes de revelar o nome da bebê, Camila precisou esclarecer um rumor que circulava entre seguidores. Muitos apostavam que a menina se chamaria Angel, suposição negada pela atriz. Segundo ela, o nome já pertence à sua cachorra e foi escolhido como homenagem à personagem que marcou sua estreia e projeção na televisão, pertencente à obra “Verdades Secretas”.

Camila Queiroz e Klebber Toledo mantêm um relacionamento há quase uma década e, ao longo desse período, costumam dividir reflexões sobre a vida a dois. Em participações públicas recentes, a atriz já destacou o perfil cuidadoso do marido e a importância do diálogo e da parceria na construção da relação.

