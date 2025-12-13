Camila Queiroz e Klebber Toledo celebram nascimento da primeira filha

Camila Queiroz e Klebber Toledo celebram nascimento da primeira filhaAtriz anunciou a chegada de Clara nas redes sociais; bebê é a primeira filha do casal, junto há quase uma década
Camila Queiroz e Klebber Toledo viveram, nesta sexta-feira, 12, um dos momentos mais marcantes da vida do casal: o nascimento da primeira filha.
A atriz e modelo brasileira, de 32 anos – que estrelou obras como “De volta aos 15” (2022) e “Êta mundo bom!” (2016) – anunciou a chegada da bebê nas redes sociais neste sábado, 13, compartilhando a emoção do novo capítulo da família.
A menina recebeu o nome de Clara, conforme revelou Camila na publicação. “Um amor sem explicação, a mais forte emoção que já sentimos”, escreveu a atriz ao divulgar a data do nascimento. A notícia rapidamente mobilizou fãs e amigos, que lotaram os comentários com mensagens de carinho.
A gravidez havia sido anunciada em julho, quando Camila e Klebber publicaram uma foto juntos celebrando a espera pela filha. À época, o casal destacou a expectativa pelos primeiros meses de gestação e a alegria de se preparar para a chegada do bebê.
Antes de revelar o nome da bebê, Camila precisou esclarecer um rumor que circulava entre seguidores.
Muitos apostavam que a menina se chamaria Angel, suposição negada pela atriz. Segundo ela, o nome já pertence à sua cachorra e foi escolhido como homenagem à personagem que marcou sua estreia e projeção na televisão, pertencente à obra “Verdades Secretas”.
Camila Queiroz e Klebber Toledo mantêm um relacionamento há quase uma década e, ao longo desse período, costumam dividir reflexões sobre a vida a dois. Em participações públicas recentes, a atriz já destacou o perfil cuidadoso do marido e a importância do diálogo e da parceria na construção da relação.
Klebber, assim como Camila, mantém uma carreira sob os holofotes. O ator, produtor e diretor, também participou em “Êta mundo bom!” e, ao lado da esposa, apresenta o “Casamento às cegas: Brasil”, produção da Netflix, desde 2021.
