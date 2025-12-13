Ator de Pulp Fiction é encontrado morto em apartamento nos EUA

Ator de Pulp Fiction e O Máscara é encontrado morto em apartamento nos EUAPeter Greene foi encontrado morto aos 60 anos, na tarde dessa sexta-feira, 12, em seu apartamento nos EUA. Confira o que se sabe
O ator estadunidense Peter Greene, conhecido por seus papeis em “O Máscara” e “Pulp Fiction” foi encontrado morto aos 60 anos de idade, na tarde dessa sexta-feira, 12, em seu apartamento em Manhattan, Nova York, nos Estados Unidos.
Peter Greene deixa um irmão e uma irmã. A causa da morte ainda não foi divulgada até o momento. O óbito foi confirmado por seu empresário Gregg Edwards ao The Post.
Conforme o New York Post, os policiais não suspeitam que a morte esteja relacionada a crime, mas a causa do óbito ainda será determinada pelo médico legista.
Ele ficou conhecido por interpretar o vilão mafioso Dorian Tyrell, ao lado de Jim Carrey e Cameron Diaz em “O Máscara”.
Outro papel marcante nas telas foi interpretado em um dos clássicos mais amados de Hollywood: o papel de Zed, o guarda de segurança sádico e assassino em série no filme "Pulp Fiction" de Quentin Tarantino de 1994.
Morre ator de Pulp Fiction: filmes de destaque de Peter Greene
Com cerca de 95 créditos em seu nome, seus outros destaques incluem filmes como:
- 'Um Tira Muito Suspeito' (1999);
- 'Dia de Treinamento' (2001);
- 'Caçador de Recompensas' (2010);
- 'Cidade de Mentiras' (2018);
- 'Beggarman' (2025).
Morre ator de Pulp Fiction: Peter Greene tinha planos para novos projetos
O agente Gregg Edwards informou que o ator iria começar a trabalhar na produção do filme 'Mascots', com Mickey Rourke, e em um documentário que ele estava narrando, 'From the American People: The Withdrawal of USAID', com Jason Alexander e Kathleen Turner.