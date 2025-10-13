Taylor Swift anuncia documentário e filme sobre a The Eras Tour

Taylor Swift anuncia documentário e novo filme sobre a The Eras TourThe Eras Tour ganhará série documental com seis episódios e filme do último show da turnê realizado em Vancouver, Canadá. Estreia está prevista para 12 de dezembro na Disney+
A cantora Taylor Swift anunciou nesta segunda, 13, uma série documental com seis episódios e um novo filme de sua turnê The Eras Tour.
Ambas as produções tem data de estreia prevista para 12 de dezembro no streaming Disney+, um dia antes do aniversário da cantora.
Leia mais | Equipe de Taylor Swift não autoriza filme no Brasil; entenda
A novidade foi divulgada nas redes da cantora durante participação no programa Good Morning America. “Era o fim de uma era e sabíamos”, escreveu Swift.
Ela acrescentou: “Queríamos lembrar todos os momentos até o mais importante e intenso capítulo de nossas vidas, então, permitimos que gravassem essa turnê e todas as histórias que passaram por ela. E também gravar o show final completo“.
No documentário, a “loirinha” promete levar os bastidores de sua turnê, que é considerada a mais lucrativa da história, arrecadando mais de US$ 2 bilhões.
Já o filme apresentará um dos últimos shows da turnê, que foi realizada na cidade de Vancouver, no Canadá, em dezembro de 2024. A apresentação completa inclui o ato do álbum "The Tortured Poets Department" (2024)
Swift lançou o álbum com as 31 músicas durante a The Eras Tour e adicionou um set dedicado ao projeto após o lançamento do primeiro filme da turnê, datado de 2023.
Novo álbum: "The Life of Show Girl"
O anúncio da novidade surgiu durante a agenda promocional do novo álbum de Taylor Swift. Lançado no dia 3 de outubro, o trabalho foi intitulado de “The Life of a Showgirl”
Com 12 faixas e 41 minutos de duração, o álbum é considerado um dos mais curtos da carreira da cantora.
A produção segue a proposta de mergulhar na “vida fora dos holofotes”, usando elementos pop vibrantes e letras intimistas, com forte inspiração da sua vida pessoal e do romance com o jogador do time Kansas City Chiefs, Travis Kelce, com quem noivou em agosto.
Segundo dados preliminares da Luminate, empresa responsável pelas medições da Billboard, “The Life of a Showgirl” atingiu 3,5 milhões de unidades equivalentes de álbuns apenas nos Estados Unidos.
O álbum também bateu recordes, vendendo 2,7 milhões de cópias em 24 horas nos EUA, ultrapassando o recorde pessoal da cantora para o maior número de vendas numa semana.
Nas plataformas digitais, conquistou o recorde de maior semana nos streamings, ultrapassando o feito de "25" (2015), da cantora Adele, que somou 3,48 milhões de unidades equivalentes na semana de estreia.
T"he Life of a Showgirl" foi gravado enquanto Swift fazia sua turnê europeia da Eras Tour, foi produzido com os veteranos Max Martin e Shellback, revivendo uma parceria clássica dos álbuns "Red" (2012); "1989" (2014) e "Reputation" (2018).Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente