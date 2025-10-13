Taylor Swift anuncia documentário e filme sobre a The Eras Tour

Taylor Swift em show da turnê "The Eras" / Crédito: MICHAEL TRAN / AFP

A cantora Taylor Swift anunciou nesta segunda, 13, uma série documental com seis episódios e um novo filme de sua turnê The Eras Tour. Ambas as produções tem data de estreia prevista para 12 de dezembro no streaming Disney+, um dia antes do aniversário da cantora.

Leia mais | Equipe de Taylor Swift não autoriza filme no Brasil; entenda A novidade foi divulgada nas redes da cantora durante participação no programa Good Morning America. “Era o fim de uma era e sabíamos”, escreveu Swift. Ela acrescentou: “Queríamos lembrar todos os momentos até o mais importante e intenso capítulo de nossas vidas, então, permitimos que gravassem essa turnê e todas as histórias que passaram por ela. E também gravar o show final completo“. No documentário, a “loirinha” promete levar os bastidores de sua turnê, que é considerada a mais lucrativa da história, arrecadando mais de US$ 2 bilhões.

Novo álbum: "The Life of Show Girl" O anúncio da novidade surgiu durante a agenda promocional do novo álbum de Taylor Swift. Lançado no dia 3 de outubro, o trabalho foi intitulado de “The Life of a Showgirl” Com 12 faixas e 41 minutos de duração, o álbum é considerado um dos mais curtos da carreira da cantora. A produção segue a proposta de mergulhar na “vida fora dos holofotes”, usando elementos pop vibrantes e letras intimistas, com forte inspiração da sua vida pessoal e do romance com o jogador do time Kansas City Chiefs, Travis Kelce, com quem noivou em agosto.

Segundo dados preliminares da Luminate, empresa responsável pelas medições da Billboard, “The Life of a Showgirl” atingiu 3,5 milhões de unidades equivalentes de álbuns apenas nos Estados Unidos. O álbum também bateu recordes, vendendo 2,7 milhões de cópias em 24 horas nos EUA, ultrapassando o recorde pessoal da cantora para o maior número de vendas numa semana. Nas plataformas digitais, conquistou o recorde de maior semana nos streamings, ultrapassando o feito de "25" (2015), da cantora Adele, que somou 3,48 milhões de unidades equivalentes na semana de estreia.