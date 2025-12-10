Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Roberta Sá faz apresentação especial de Natal em Fortaleza

Roberta Sá faz apresentação especial de Natal em Fortaleza

Roberta Sá volta a Fortaleza para apresentação especial de Natal na Caixa Cultural
A cantora Roberta Sá retorna à capital cearense para um show especial no próximo sábado, 20, na Caixa Cultural Fortaleza. O momento integra a programação do “Caixa de Natal”, evento anual que já se tornou tradição na agenda do equipamento cultural localizado na Praia de Iracema.

Com início marcado para às 19 horas, a noite de sábado promete encantar o público. Na ocasião, a fachada do prédio histórico será iluminada para também receber um coral infantojuvenil, com direção musical de Gilvan Lucas e Gleyce Vieira.

No repertório da apresentação dos jovens, canções da época natalina e releituras de sucessos nacionais que marcaram gerações. A entrada para o evento é gratuita, com retirada de ingressos no Sympla a partir de quarta-feira, 17, às 12 horas.

Roberta Sá em Fortaleza

  • Quando: sábado, 20, às 19 horas
  • Onde: Caixa Cultural Fortaleza (avenida Pessoa Anta, 287 - Praia de Iracema)
  • Gratuito; retirada de ingressos no Sympla na quarta-feira, 17, às 12 horas

