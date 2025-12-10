Roberta Sá faz apresentação especial de Natal em Fortaleza

Roberta Sá faz apresentação especial de Natal em FortalezaRoberta Sá volta a Fortaleza para apresentação especial de Natal na Caixa Cultural
A cantora Roberta Sá retorna à capital cearense para um show especial no próximo sábado, 20, na Caixa Cultural Fortaleza. O momento integra a programação do “Caixa de Natal”, evento anual que já se tornou tradição na agenda do equipamento cultural localizado na Praia de Iracema.
Com início marcado para às 19 horas, a noite de sábado promete encantar o público. Na ocasião, a fachada do prédio histórico será iluminada para também receber um coral infantojuvenil, com direção musical de Gilvan Lucas e Gleyce Vieira.
Fortaleza: Natal Encantado leva música e lazer a comunidade do Conjunto Ceará
No repertório da apresentação dos jovens, canções da época natalina e releituras de sucessos nacionais que marcaram gerações. A entrada para o evento é gratuita, com retirada de ingressos no Sympla a partir de quarta-feira, 17, às 12 horas.
Roberta Sá em Fortaleza
- Quando: sábado, 20, às 19 horas
- Onde: Caixa Cultural Fortaleza (avenida Pessoa Anta, 287 - Praia de Iracema)
- Gratuito; retirada de ingressos no Sympla na quarta-feira, 17, às 12 horas