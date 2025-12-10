Roberta Sá faz apresentação especial de Natal em Fortaleza

A cantora Roberta Sá retorna à capital cearense para um show especial no próximo sábado, 20, na Caixa Cultural Fortaleza. O momento integra a programação do “Caixa de Natal”, evento anual que já se tornou tradição na agenda do equipamento cultural localizado na Praia de Iracema.

Com início marcado para às 19 horas, a noite de sábado promete encantar o público. Na ocasião, a fachada do prédio histórico será iluminada para também receber um coral infantojuvenil, com direção musical de Gilvan Lucas e Gleyce Vieira.