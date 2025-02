Netflix inicia a produção da 2ª parte de 'Cem Anos de Solidão'

A adaptação da obra homônima de Gabriel García Márquez, vencedor do Nobel de Literatura em 1982, teve sua estreia no catálogo do streaming em dezembro de 2024 .

A direção segue com Laura Mora Ortega , que agora divide a função com Carlos Moreno, diretor colombiano conhecido pelas séries “Gol Contra" e "Distrito Selvagem".

Relação com a obra literária

“Depois da recepção incrível do público e da imprensa especializada no mundo todo, estamos muito orgulhosos em anunciar que a produção da segunda parte já começou. Com essa série, prestamos homenagem ao legado de Gabriel García Márquez e à Colômbia, com todo o seu talento extraordinário”, afirmou Francisco Ramos, vice-presidente de Conteúdo da Netflix para a América Latina.

O livro foi lançado pela primeira vez em 1967 e vendeu mais de 50 milhões de cópias, sendo traduzido para 46 línguas.