Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Veja indicados e favoritos do The Game Awards 2025

The Game Awards 2025: 'Clair Obscur' lidera indicações em edição competitiva

A lista de indicados para o The Game Awards 2025 foi divulgada; 'Clair Obscur: Expedition 33' lidera com 12 indicações. A premiação, que ocorre em dezembro, tem votação aberta e promete anúncios e trailers inéditos
Atualizado às Autor Luciana Cartaxo
Autor
Luciana Cartaxo Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A lista de indicados para o The Game Awards 2025 foi divulgada nesta segunda-feira, 17, trazendo uma das edições mais competitivas da história da premiação.

Segundo a organização, foram nomeados 102 jogos, estúdios e profissionais em 29 categorias. Confira a seguir os jogos indicados.

 

Leia mais

Clair Obscur quebra recordes

O grande destaque desta edição é Clair Obscur: Expedition 33. O jogo da Sandfall Interactive recebeu 12 indicações, a maior marca de nomeações já vista no The Game Awards.

Com base no volume de indicações, ele se apresenta como forte favorito para levar não só o Game of the Year (GOTY), mas também troféus em direção, arte, narrativa e trilha sonora.

Principais categorias e concorrentes

Jogo do Ano (GOTY)

Os jogos indicados para o prêmio máximo são:

  • Clair Obscur: Expedition 33
  • Death Stranding 2: On the Beach
  • Donkey Kong Bananza
  • Hades II
  • Hollow Knight: Silksong
  • Kingdom Come: Deliverance II

Leia mais

Melhor Direção

  • Clair Obscur: Expedition 33
  • Death Stranding 2: On the Beach
  • Ghost of Ytei
  • Hades II
  • Split Fiction

Leia mais

Melhor Narrativa

  • Clair Obscur: Expedition 33
  • Death Stranding 2: On the Beach
  • Ghost of Ytei
  • Kingdom Come: Deliverance II
  • Silent Hill f

Leia mais

Melhor Direção de Arte

  • Clair Obscur: Expedition 33
  • Death Stranding 2: On the Beach
  • Ghost of Ytei
  • Hades II
  • Hollow Knight: Silksong

Trilha Sonora / Música

  • Christopher Larkin (Hollow Knight: Silksong)
  • Darren Korb (Hades II)
  • Lorien Testard (Clair Obscur)
  • Toma Otowa (Ghost of Ytei)
  • Woodkid & Ludvig Forssell (Death Stranding 2)

Leia mais

Design de Áudio

  • Battlefield 6
  • Clair Obscur
  • Death Stranding 2
  • Ghost of Ytei
  • Silent Hill f

Melhor Atuação / Performance

  • Ben Starr (Clair Obscur: Expedition 33)
  • Charlie Cox (Clair Obscur: Expedition 33)
  • Erika Ishii (Ghost of Ytei)
  • Jennifer English (Clair Obscur)
  • Konatsu Kato (Silent Hill f)

Leia mais

Inovação em Acessibilidade

Entre os indicados estão: Assassin’s Creed Shadows, Atomfall, Doom: The Dark Ages, EA Sports FC 26 e South of Midnight.

Expectativas para a cerimônia

A cerimônia do The Game Awards 2025 está marcada para 11 de dezembro e deve trazer não apenas a entrega de premiações, mas também anúncios importantes, trailers inéditos e momentos de destaque para desenvolvedores independentes e grandes estúdios.

Com a divulgação dos indicados, o The Game Awards iniciou a etapa de votação aberta ao público.

Até 10 de dezembro, jogadores de diversos países podem entrar no site oficial da premiação para participar da escolha dos vencedores e impulsionar a torcida por seus jogos preferidos.

Leia mais

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar