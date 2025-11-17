Veja indicados e favoritos do The Game Awards 2025

The Game Awards 2025: 'Clair Obscur' lidera indicações em edição competitivaA lista de indicados para o The Game Awards 2025 foi divulgada; 'Clair Obscur: Expedition 33' lidera com 12 indicações. A premiação, que ocorre em dezembro, tem votação aberta e promete anúncios e trailers inéditos
A lista de indicados para o The Game Awards 2025 foi divulgada nesta segunda-feira, 17, trazendo uma das edições mais competitivas da história da premiação.
Segundo a organização, foram nomeados 102 jogos, estúdios e profissionais em 29 categorias. Confira a seguir os jogos indicados.
Clair Obscur quebra recordes
O grande destaque desta edição é Clair Obscur: Expedition 33. O jogo da Sandfall Interactive recebeu 12 indicações, a maior marca de nomeações já vista no The Game Awards.
Com base no volume de indicações, ele se apresenta como forte favorito para levar não só o Game of the Year (GOTY), mas também troféus em direção, arte, narrativa e trilha sonora.
Principais categorias e concorrentes
Jogo do Ano (GOTY)
Os jogos indicados para o prêmio máximo são:
- Clair Obscur: Expedition 33
- Death Stranding 2: On the Beach
- Donkey Kong Bananza
- Hades II
- Hollow Knight: Silksong
- Kingdom Come: Deliverance II
Melhor Direção
- Clair Obscur: Expedition 33
- Death Stranding 2: On the Beach
- Ghost of Ytei
- Hades II
- Split Fiction
Melhor Narrativa
- Clair Obscur: Expedition 33
- Death Stranding 2: On the Beach
- Ghost of Ytei
- Kingdom Come: Deliverance II
- Silent Hill f
Melhor Direção de Arte
- Clair Obscur: Expedition 33
- Death Stranding 2: On the Beach
- Ghost of Ytei
- Hades II
- Hollow Knight: Silksong
Trilha Sonora / Música
- Christopher Larkin (Hollow Knight: Silksong)
- Darren Korb (Hades II)
- Lorien Testard (Clair Obscur)
- Toma Otowa (Ghost of Ytei)
- Woodkid & Ludvig Forssell (Death Stranding 2)
Design de Áudio
- Battlefield 6
- Clair Obscur
- Death Stranding 2
- Ghost of Ytei
- Silent Hill f
Melhor Atuação / Performance
- Ben Starr (Clair Obscur: Expedition 33)
- Charlie Cox (Clair Obscur: Expedition 33)
- Erika Ishii (Ghost of Ytei)
- Jennifer English (Clair Obscur)
- Konatsu Kato (Silent Hill f)
Inovação em Acessibilidade
Entre os indicados estão: Assassin’s Creed Shadows, Atomfall, Doom: The Dark Ages, EA Sports FC 26 e South of Midnight.
Expectativas para a cerimônia
A cerimônia do The Game Awards 2025 está marcada para 11 de dezembro e deve trazer não apenas a entrega de premiações, mas também anúncios importantes, trailers inéditos e momentos de destaque para desenvolvedores independentes e grandes estúdios.
Com a divulgação dos indicados, o The Game Awards iniciou a etapa de votação aberta ao público.
Até 10 de dezembro, jogadores de diversos países podem entrar no site oficial da premiação para participar da escolha dos vencedores e impulsionar a torcida por seus jogos preferidos.