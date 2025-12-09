Dia do Techno: conheça os subgêneros da música eletrônica

Na cultura da música eletrônica, a pista é um local de respeito, expressão e liberdade / Crédito: Divulgação / Imani Marques

A música eletrônica é um gênero marcado pelo uso de instrumentos eletrônicos, como sintetizadores, computadores e softwares. Nesse universo, existem diversos subgêneros, como trance psicodélico (psytrance), house e techno. Apesar de muita gente usar “música eletrônica” e “techno” como sinônimos, o techno é uma das várias vertentes eletrônicas — embora seja hoje uma das cenas mais proeminentes e em expansão no mundo, no Brasil e, especificamente, em Fortaleza.

Em 2025, essa força ganhou mais um marco na capital cearense com a criação de uma festa em que só se toca techno do início ao fim. Idealizado pelo Coletivo IGNIS, o evento inclusive DJs que participaram das fases pioneiras da cena. Rennó Nogueira da Silva, DJ e produtor natural da periferia de Fortaleza, define o gênero como "uma música feita por batidas computadorizadas digitais, repetitivas, bem marcadas, feita para as pessoas dançarem". "É um som feito para que o corpo consiga se projetar junto da dinâmica da música", explica. No Dia Mundial do Techno, 9 de dezembro, celebrado por fãs e artistas do gênero, O POVO revisita as origens do movimento, suas transformações e o espaço que ele ocupa hoje na Cidade.

O que é música eletrônica e onde entra o techno? No inicio, as festas de techno aconteciam em prédios abandonados de Detroit, nos Estados Unidos Crédito: Reprodução / thekollection.org A música eletrônica se caracteriza pela produção sonora feita principalmente a partir de equipamentos eletrônicos e digitais. Esse guarda-chuva abriga diversas vertentes, cada uma com características, públicos e histórias próprias. O techno é um desses subgêneros. Conhecido por batidas repetitivas, atmosfera industrial e pistas intensas, o estilo ganhou o mundo e criou comunidades próprias.

Diferente do que muitos imaginam, ele não representa toda a música eletrônica, mas ocupa um lugar de destaque dentro dela. O movimento do techno começou nos anos 1980, nos subúrbios de Detroit, nos Estados Unidos. Jovens negros passaram a misturar influências da música eletrônica com elementos da cultura urbana local, criando um som que dialogava com o crescimento industrial da cidade, a tecnologia e as desigualdades sociais. “O house vem de um contexto americano onde a disco music estava muito forte. Era um som de comunidades negras e estava ganhando grande expressão nos Estados Unidos. Já o techno vem de um contexto quase distópico”, detalha DJ Rennó.