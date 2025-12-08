'Supergirl' ganha primeiro teaser; assista e veja o que se sabe

DC publica primeiro teaser de 'Supergirl' e anuncia trailer completo do filme para esta semana

Os fãs de " Supergirl " ganharam o primeiro vislumbre de Milly Alcock na pele da personagem. A DC Comics publicou no domingo, 7, o teaser do filme e anunciou o trailer completo para esta semana.

Com estreia prevista para julho de 2026, o longa-metragem é baseado na saga "Supergirl: Woman of Tomorrow", de Tom King.

Nas HQs, Kara Zor-El, a Supergirl, faz uma viagem intergalática em missão de vingança pela destruição de seu mundo, ao lado de outra jovem alienígena e Krypto, o Supercão de "Superman".