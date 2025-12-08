'Supergirl' ganha primeiro teaser; assista e veja o que se sabe

'Supergirl' ganha primeiro teaser; assista e veja o que se sabeDC publica primeiro teaser de 'Supergirl' e anuncia trailer completo do filme para esta semana
Os fãs de "Supergirl" ganharam o primeiro vislumbre de Milly Alcock na pele da personagem. A DC Comics publicou no domingo, 7, o teaser do filme e anunciou o trailer completo para esta semana.
Com estreia prevista para julho de 2026, o longa-metragem é baseado na saga "Supergirl: Woman of Tomorrow", de Tom King.
LEIA TAMBÉM | Superman de James Gunn une o melhor de dois mundos com esperança
Nas HQs, Kara Zor-El, a Supergirl, faz uma viagem intergalática em missão de vingança pela destruição de seu mundo, ao lado de outra jovem alienígena e Krypto, o Supercão de "Superman".
Dirigido por Craig Gillespie e roteirizado por Ana Nogueira, o filme dá continuidade à nova fase da DCU, iniciada com "Superman: Legacy", de James Gunn. Batman deve ser o próximo herói a ganhar uma produção do estúdio.
Além de Milly Alcock, conhecida por interpretar a versão mais jovem de Rhaenyra em "A Casa do Dragão", o elenco traz Eve Ridley e Matthias Schoenaerts. Eles interpretam, respectivamente, a companheira de viagem de Kara Zor-El, Ruthye Marie Knoll, e o vilão Krem.Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente