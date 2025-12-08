Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Festival Elos: Vanessa da Mata e Gaby Amarantos agitam último dia

Última noite da 7ª edição do Festival Elos movimentou grande público na Praia de Iracema com shows de Vanessa da Mata e Gaby Amarantos
O Aterrinho da Praia de Iracema ferveu na noite de domingo, 7, com o encerramento da 7ª edição do Festival Elos. Com bom público, o evento se distribuiu por dois dos três palcos montados para a programação que atraiu fãs desde quinta-feira, 4. No último dia, feliz quem assistiu a shows como o de Vanessa da Mata, Gaby Amarantos, Otto, Montage e o Cheiro do Queijo.

Principal estrutura, o Palco Elos teve como primeira atração do domingo o show da cantora Gabi Nunes, conhecida pelo repertório de samba. Depois, subiu ao palco o percussionista Pantico Rocha. Com show inteiramente instrumental, o artista avaliou como está esse cenário atualmente.

"Entregamos nossa energia. Antes de entrar, pensei: vou tocar antes de uma galera pop, artistas de outras áreas, e vou dar um show que tenha mais vigor. Foi isso que aconteceu. É um reflexo do que faço há quarenta anos. Comecei aqui em Fortaleza. Brilhei os olhos ao ver hoje. A música instrumental está cada vez melhor. Hoje tem muita gente fazendo coisa bacana", exclamou.

Cantor Otto fala sobre Fortaleza: "Relação íntima em todos os sentidos"

Na sequência, o cantor pernambucano Otto, já conhecido em terras cearenses, agitou a plateia. Ao O POVO, ele destacou sua relação com Fortaleza: “É uma relação íntima em todos os sentidos. Aqui, temos uma cultura parecidíssima com Recife. Toda vez que venho para cá sinto o calor humano do Nordeste”.

O comentário não foi à toa. Um bom público compareceu ao Elos, com boa ocupação de espaços no Aterrinho da Praia de Iracema. Uma das pessoas que foram ao festival foi a cantora cearense Marina Cavalcante, que foi prestigiar tanto o repertório da cearense Gabi Nunes quanto os demais shows.

Ela chegou a abrir a apresentação de Vanessa da Mata no III Festival do Atum e Delícias do Mar, realizado na cidade de Itarema em novembro. “Ela fez algumas releituras de Belchior e a última música do meu show foi ‘Velha Roupa Colorida’. Fui falar com ela no camarim e ela elogiou bastante”, relembrou.

Vanessa da Mata canta hits e destaca movimento Mulheres Vivas

Uma das grandes atrações da noite foi a cantora Vanessa da Mata. Ela trouxe à capital cearense mescla de músicas do seu disco mais recente, “Todas Elas”, com sucessos carimbados de sua carreira, como “Ai, Ai, Ai”, “Ainda Bem” e “Não Me Deixe Só”, e releituras de faixas de outros artistas, como Belchior em “Comentário a Respeito de John”.

Em determinado momento do show, chamou a atenção para o movimento Mulheres Vivas, mobilização nacional ocorrida no domingo, 7, contra a violência de gênero. Em Fortaleza, o ato foi realizado na Praia de Iracema. Em entrevista ao O POVO, ressaltou a importãncia da manifestação.

Vanessa da Mata foi uma das principais atrações do Festival Elos 2025 Crédito: Leonardo Ferraz/Divulgação
Vanessa da Mata foi uma das principais atrações do Festival Elos 2025 Crédito: Leonardo Ferraz/Divulgação
￼VANESSA da Mata (foto) e Gaby Amarantos se apresentaram no domingo Crédito: Leonardo Ferraz/divulgação

 "Estamos em um dia importante para as meninas e mulheres de todas as idades. É um dia em que finalmente fomos às ruas, falar da necessidade de termos mulheres sendo respeitadas e olhadas de maneira com que os homens não se sintam de alguma maneira insultados ou acharem que estamos contra eles. Nada disso. Estamos contra a violência — e esperamos que os homens venham conosco", declarou.

A cantora também destacou a força de compositoras na música: "Durante muitos anos, a mulher não podia fazer música. Ela cantava o que o homem escrevia. Hoje, temos apenas 10% de direitos autorais femininos, o que é pouquíssimo. Para mim, é muito comum compor. Acho que ainda estamos aprendendo a falar para milhares de pessoas, e isso afeta completamente na composição. Estamos chegando".

Festival Elos: "Tem lugar para todo mundo"

Diretora da Quitanda Soluções Criativas, produtora do Festival Elos, Ingrid Ferreira destaca o abraço aos artistas locais na programação: "Desde a primeira edição foi muito importante destacarmos essas possibilidades. Um festival que era pequeno, mas já chegou com a ideia de realizar na praia, com acesso fácil a todos os públicos. Ainda hoje o evento pensa nos artistas de Fortaleza, para que apresentem seus trabalhos e se conectem uns com os outros”.

Último dia do Festival Elos 2025 contou com bom público na Praia de Iracema
Último dia do Festival Elos 2025 contou com bom público na Praia de Iracema Crédito: Leonardo Ferraz/Divulgação

A profissional também enfatizou a relevância de promover um festival gratuito: "Estamos exercendo o direito de acesso à cultura, pensando também nos novos grupos, com palcos para pequenos e grandes formatos. É sempre importante pensar nos estilos musicais que você disponibiliza para um festival como esse, que as pessoas entendem que tem lugar para todo mundo".

A última noite de Elos foi encerrada com show de Gaby Amarantos, que apresentou seu álbum “Rock Doido” (2025), trabalho no qual expande sua tendência de explorar suas raízes paraenses. A cantora conseguiu mobilizar tanto seus fãs quanto pessoas que ainda não conheciam seu repertório, com apresentação animada e envolvente.

