Festival Elos: Vanessa da Mata e Gaby Amarantos agitam último dia

Vanessa da Mata foi uma das principais atrações do Festival Elos 2025 / Crédito: Leonardo Ferraz/Divulgação

O Aterrinho da Praia de Iracema ferveu na noite de domingo, 7, com o encerramento da 7ª edição do Festival Elos. Com bom público, o evento se distribuiu por dois dos três palcos montados para a programação que atraiu fãs desde quinta-feira, 4. No último dia, feliz quem assistiu a shows como o de Vanessa da Mata, Gaby Amarantos, Otto, Montage e o Cheiro do Queijo. Principal estrutura, o Palco Elos teve como primeira atração do domingo o show da cantora Gabi Nunes, conhecida pelo repertório de samba. Depois, subiu ao palco o percussionista Pantico Rocha. Com show inteiramente instrumental, o artista avaliou como está esse cenário atualmente.

Leia mais | Dança dos Famosos 2025: Silvero Pereira é o vencedor da temporada "Entregamos nossa energia. Antes de entrar, pensei: vou tocar antes de uma galera pop, artistas de outras áreas, e vou dar um show que tenha mais vigor. Foi isso que aconteceu. É um reflexo do que faço há quarenta anos. Comecei aqui em Fortaleza. Brilhei os olhos ao ver hoje. A música instrumental está cada vez melhor. Hoje tem muita gente fazendo coisa bacana", exclamou. Cantor Otto fala sobre Fortaleza: "Relação íntima em todos os sentidos" Na sequência, o cantor pernambucano Otto, já conhecido em terras cearenses, agitou a plateia. Ao O POVO, ele destacou sua relação com Fortaleza: “É uma relação íntima em todos os sentidos. Aqui, temos uma cultura parecidíssima com Recife. Toda vez que venho para cá sinto o calor humano do Nordeste”. O comentário não foi à toa. Um bom público compareceu ao Elos, com boa ocupação de espaços no Aterrinho da Praia de Iracema. Uma das pessoas que foram ao festival foi a cantora cearense Marina Cavalcante, que foi prestigiar tanto o repertório da cearense Gabi Nunes quanto os demais shows.

Leia também | Festival de Cinema de Canoa Quebrada anuncia vencedores de 2025 Ela chegou a abrir a apresentação de Vanessa da Mata no III Festival do Atum e Delícias do Mar, realizado na cidade de Itarema em novembro. “Ela fez algumas releituras de Belchior e a última música do meu show foi ‘Velha Roupa Colorida’. Fui falar com ela no camarim e ela elogiou bastante”, relembrou. Vanessa da Mata canta hits e destaca movimento Mulheres Vivas

Uma das grandes atrações da noite foi a cantora Vanessa da Mata. Ela trouxe à capital cearense mescla de músicas do seu disco mais recente, “Todas Elas”, com sucessos carimbados de sua carreira, como “Ai, Ai, Ai”, “Ainda Bem” e “Não Me Deixe Só”, e releituras de faixas de outros artistas, como Belchior em “Comentário a Respeito de John”.

Em determinado momento do show, chamou a atenção para o movimento Mulheres Vivas, mobilização nacional ocorrida no domingo, 7, contra a violência de gênero. Em Fortaleza, o ato foi realizado na Praia de Iracema. Em entrevista ao O POVO, ressaltou a importãncia da manifestação. Vanessa da Mata foi uma das principais atrações do Festival Elos 2025 Crédito: Leonardo Ferraz/Divulgação Vanessa da Mata foi uma das principais atrações do Festival Elos 2025 Crédito: Leonardo Ferraz/Divulgação ￼VANESSA da Mata (foto) e Gaby Amarantos se apresentaram no domingo Crédito: Leonardo Ferraz/divulgação "Estamos em um dia importante para as meninas e mulheres de todas as idades. É um dia em que finalmente fomos às ruas, falar da necessidade de termos mulheres sendo respeitadas e olhadas de maneira com que os homens não se sintam de alguma maneira insultados ou acharem que estamos contra eles. Nada disso. Estamos contra a violência — e esperamos que os homens venham conosco", declarou.

A cantora também destacou a força de compositoras na música: "Durante muitos anos, a mulher não podia fazer música. Ela cantava o que o homem escrevia. Hoje, temos apenas 10% de direitos autorais femininos, o que é pouquíssimo. Para mim, é muito comum compor. Acho que ainda estamos aprendendo a falar para milhares de pessoas, e isso afeta completamente na composição. Estamos chegando". Festival Elos: "Tem lugar para todo mundo" Diretora da Quitanda Soluções Criativas, produtora do Festival Elos, Ingrid Ferreira destaca o abraço aos artistas locais na programação: "Desde a primeira edição foi muito importante destacarmos essas possibilidades. Um festival que era pequeno, mas já chegou com a ideia de realizar na praia, com acesso fácil a todos os públicos. Ainda hoje o evento pensa nos artistas de Fortaleza, para que apresentem seus trabalhos e se conectem uns com os outros”. Último dia do Festival Elos 2025 contou com bom público na Praia de Iracema Crédito: Leonardo Ferraz/Divulgação