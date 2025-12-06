Stranger Things 5: quando sai o Volume 2 e o que esperar?

Origem de Vecna será explorada nos novos episódios do Volume 2. Saiba o que os criadores disseram / Crédito: Divulgação/Netflix

A quinta e última temporada de Stranger Things estreou na Netflix, mas não de forma completa. No dia 26 de novembro, o Volume 1 foi lançado com 4 episódios. O restante da temporada foi dividido em outros dois volumes a serem lançados em dezembro. Essa decisão de dividir a última temporada em múltiplos volumes não é um mero capricho, segundo os criadores da série, os Irmãos Duffer, a estratégia permite “esticar” a narrativa e manter o suspense e a empolgação do público por mais tempo.

Seguindo o cronograma de exibição previamente divulgado pela Netflix, o Volume 2 de Stranger Things 5 estreia no Natal, no dia 25 de dezembro, às 22 horas. Serão lançados três episódios que já possuem uma duração estimada.

Capítulo Cinco: Shock Jock - 1h17min

Capítulo Seis: Fuga de Camazotz - 58 min

Fuga de Camazotz - 58 min Capítulo Sete: A Ponte - 1h37min Após a estreia do Volume 2, a série será finalizada com o último episódio lançado no dia 31 de dezembro, às 22h. Rumores dizem que o episódio terá mais de duas horas de duração. Além de estrear na plataforma de streaming, o último episódio também será exibido nos cinemas nos Estados Unidos. Ainda não há confirmação se ele será exibido nos cinemas brasileiros. Stranger Things 5: o que se sabe sobre o Volume 2? Atenção, os trechos abaixo contém spoilers!

Terminando após a revelação de que Will Byers possui poderes por sua conexão com o vilão Vecna, espera-se que o Volume 2 da última temporada de Stranger Things aprofunde a história entre os dois personagens, revelando finalmente por qual motivo Will foi sequestrado na primeira temporada. Em entrevista à Variety, os Irmãos Duffer revelaram que o Volume 2 irá se concentrar nas memórias de Vecna, também conhecido como Henry Creel. No Volume 1, foi revelado que Max e Holly estão presas em uma “dimensão mental” do vilão, no que se supõe que elas poderão acessar seu passado.