Stranger Things 5: quando sai o Volume 2 e o que esperar dos próximos episódios?Última temporada da série foi dividida em três volumes. A nova leva de episódios deve aprofundar a história de Vecna e Will; saiba mais
A quinta e última temporada de Stranger Things estreou na Netflix, mas não de forma completa. No dia 26 de novembro, o Volume 1 foi lançado com 4 episódios. O restante da temporada foi dividido em outros dois volumes a serem lançados em dezembro.
Essa decisão de dividir a última temporada em múltiplos volumes não é um mero capricho, segundo os criadores da série, os Irmãos Duffer, a estratégia permite “esticar” a narrativa e manter o suspense e a empolgação do público por mais tempo.
A seguir, saiba quando estreia o Volume 2 da quinta temporada de Stranger Things:
Stranger Things 5: quando estreia o Volume 2?
Seguindo o cronograma de exibição previamente divulgado pela Netflix, o Volume 2 de Stranger Things 5 estreia no Natal, no dia 25 de dezembro, às 22 horas.
Serão lançados três episódios que já possuem uma duração estimada.
- Capítulo Cinco: Shock Jock - 1h17min
- Capítulo Seis: Fuga de Camazotz - 58 min
- Capítulo Sete: A Ponte - 1h37min
Após a estreia do Volume 2, a série será finalizada com o último episódio lançado no dia 31 de dezembro, às 22h. Rumores dizem que o episódio terá mais de duas horas de duração.
Além de estrear na plataforma de streaming, o último episódio também será exibido nos cinemas nos Estados Unidos. Ainda não há confirmação se ele será exibido nos cinemas brasileiros.
Stranger Things 5: o que se sabe sobre o Volume 2?
Atenção, os trechos abaixo contém spoilers!
Terminando após a revelação de que Will Byers possui poderes por sua conexão com o vilão Vecna, espera-se que o Volume 2 da última temporada de Stranger Things aprofunde a história entre os dois personagens, revelando finalmente por qual motivo Will foi sequestrado na primeira temporada.
Em entrevista à Variety, os Irmãos Duffer revelaram que o Volume 2 irá se concentrar nas memórias de Vecna, também conhecido como Henry Creel. No Volume 1, foi revelado que Max e Holly estão presas em uma “dimensão mental” do vilão, no que se supõe que elas poderão acessar seu passado.
Matt Duffer, um dos criadores, explicou que os próximos episódios também irão abordar parte da trama de “A Primeira Sombra”, uma peça de teatro que conta a história de origem de Henry Creel e como ele se tornou o vilão Vecna.
“Sempre tivemos que encontrar um equilíbrio em relação ao quanto iríamos incluir na peça. O diretor Stephen Daldry e a produtora Sonia Friedman sempre insistiam em mais, e nós resistimos, dizendo: ‘Bem, precisamos esperar para revelar isso na série’. Vocês verão, principalmente no episódio final, que há mais sobreposição com a peça”, disse ele quando questionado sobre a ligação entre a série e a peça.
Outra dúvida sobre o Volume 2 é se ele seria mais sangrento que o Volume 1, que apesar de não trazer a morte de nenhum personagem importante, exibiu um ataque quase fatal à Karen Wheeler, mãe de Mike, interpretada pela atriz Cara Buono.
“A série não é Game of Thrones”, respondeu Matt Duffer, complementando que os novos episódios não terão nenhum “Casamento Vermelho”, evento que matou diversos personagens principais da série. Para o criador, trazer esse tipo de trama para Stranger Things “seria deprimente”.