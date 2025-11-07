Músico cearense realiza vaquinha para tratamento contra câncer raro

Saxofonista Lucas Marden inicia vaquinha online para bancar tramento contra câncer / Crédito: (Divulgação / Lucas Marden)

O som do saxofone ecoa alto pela casa de Lucas Marden, em um ritmo bonito que ao mesmo tempo tranquiliza e emociona quem escuta. Para o azar da plateia, desta vez, o show dura somente 15 minutos. Por conta de uma cirurgia recente para tratar um câncer raro, o artista já não tem tanta força para tocar por períodos mais longos e, por isso, busca ajuda para bancar algumas despesas. INSTAGRAM | Confira noticias, críticas e outros conteúdos no @vidaearteopovo

Aos 43 anos, o multi-instrumentista Lucas Marden enfrenta um momento delicado de saúde. Em agosto deste ano, o artista passou por uma cirurgia para retirar, junto de um dos rins, uma massa de 13 centímetros identificada como um feocromocitoma, um tumor raro que se origina nas glândulas suprarrenais. Além do tumor, outros exames realizados em junho apontaram para um inchaço nos linfonodos do saxofonista. Cartografia do Lazer: Um roteiro de diversão e compras por Fortaleza Lucas contou ao Vida&Arte que “o médico, nos colocou na seguinte situação: até sair o resultado da biópsia do pescoço, você vai fazer um tratamento para ganhar mais peso e aumentar a resistência, para então, começar o tratamento do que for preciso, quimio ou rádio” A previsão é que o resultado do exame saia somente em janeiro.

Debilitado, Lucas enfrenta problemas para arcar com as despesas do tratamento, junto aos custos de sua casa e da Escola de Música e Artes Lucas Marden - instituição da qual é fundador e professor e atende mais de 40 pessoas. Para ajudá-lo neste momento, familiares, amigos e alunos criaram uma vaquinha online com o objetivo de arrecadar recursos. “O que me fortaleceu foi a quantidade de amigos que a gente fez nessa trajetória. Eles que começaram a vaquinha para mim”, afirma o saxofonista. Além da campanha, a rede de apoio do músico organizou, na segunda-feira, 27 de outubro, uma Jam Session para arrecadar fundos e ajudar na divulgação da campanha. “Estava lotado e todos foram lá por causa de mim. Consegui tocar duas músicas. Foi muito lindo. Mesmo não podendo tocar, a música continua me apoiando, continua me dando forças, continua me ajudando, dando motivações”, contou Lucas.



Trajetória de Lucas Marden A Escola de Música e Artes Lucas Marden atende mais de 40 alunos de diferentes faixas etárias Crédito: (Divulgação / Google Escola de Música e Artes Lucas Marden) Lucas Marden nasceu com uma fissura labiopalatina, condição que exigiu várias cirurgias e afetou sua fala durante a infância. Esse desafio trouxe dificuldades de convivência na escola, mas foi também o ponto de partida para uma profunda conexão com a música. Aos 9 anos, a arte já era a sua "válvula de escape”, afirmou o instrumentista. Aos 18 anos, o músico teve seu primeiro contato com o saxofone, instrumento que, embora inicialmente não fosse sua escolha, acabou se tornando sua grande paixão e principal forma de expressão artística. Desde então, dedica-se intensamente ao sax, porém sem abandonar outros instrumentos como teclado, piano e flauta transversal.

Além da música, Lucas também descobriu vocação para o ensino. Foi lecionando em escolas, projetos sociais e igrejas, que encontrou motivação para fundar, junto com a esposa, a Escola de Música e Artes Lucas Marden. Em atuação desde 2019, a instituição oferece aulas para diferentes faixas etárias, inclusive para adultos e idosos que realizam o sonho de aprender um instrumento. Antes de interromper as atividades por questões de saúde, Lucas lecionava cerca de 25 aulas por semana, além de atuar como saxofonista profissional, acompanhando artistas da cena musical cearense e nacional. “Agora eu tô com mais ou menos cinco alunos e voltando aos poucos”, relata. Apesar das dificuldades e do tratamento ainda em andamento, Lucas mantém a fé, a esperança e o compromisso com a música, que segue sendo a "principal fonte de força, expressão e realização pessoal".