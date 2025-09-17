Disney anuncia ‘Camp Rock 3’ com retorno dos Jonas Brothers

Jonas Brothers retornam em "Camp Rock 3", previsto para 2026 / Crédito: Disney/ Divulgação

A Disney confirmou nesta quarta-feira, 17, que o terceiro filme da franquia “Camp Rock” já está em produção. O longa-metragem terá de volta os Jonas Brothers — Kevin, Joe e Nick Jonas — tanto no elenco quanto na equipe de produção, já que também assinam como produtores executivos. A estreia está prevista para 2026, no Disney+.

Demi Lovato, que foi a protagonista dos dois primeiros filmes como Mitchie Torres, não deve retomar o papel, mas estará envolvida no projeto como produtora executiva. A ausência de sua personagem abre espaço para uma nova geração de campistas que movimentará a trama.



Leia Também| Fanfic de ‘Harry Potter’ é vendida por R$16,2 mi para virar filme Segundo a sinopse divulgada pelo estúdio, a história acompanha o retorno da banda fictícia Connect 3 ao acampamento, em busca de um novo talento para abrir sua turnê de reunião. Entre os jovens competidores estão Sage (Liamani Segura), seu irmão Desi (Hudson Stone), a violoncelista Rosie (Lumi Pollack), o baterista Cliff (Casey Trotter), a coreógrafa Callie (Brooklynn Pitts), a influenciadora Madison (Ava Jean) e o rebelde Fletch (Malachi Barton). A disputa pela vaga promete rivalidades, alianças inesperadas e romances. Nas redes sociais, Joe Jonas brincou com a volta ao universo da franquia. “Bem-vindo de volta, Shane Gray”, escreveu, referindo-se ao personagem que interpretou nos dois primeiros filmes. Já Demi Lovato deixou um recado para os novos participantes: “Boa sorte para os campistas da próxima turma”, postou em seu stories do Instagram.

Demi Lovato e Jonas Brothers relembram sucesso de "Camp Rock" A cantora Demi Lovato subiu ao palco ao lado da banda Jonas Brothers dia 10 de agosto, durante show de estreia da turnê “Jonas 20 Greetings From Your Hometown”. No MetLife Stadium, nos Estados Unidos, eles relembraram os sucessos “This is Me” e “Wouldn’t Change a Thing”, do filme “Camp Rock” (2008), que atingiu 8,9 milhões de espectadores apenas no dia da estreia.

Ex-namorados na vida real, Demi Lovato e Joe Jonas, que interpretaram o casal protagonista do filme musical adolescente, fizeram a performance do show de celebração aos 20 anos do grupo lado a lado. Grandes celebridades do Disney Channel, Joe, Nick e Kevin Jonas, formam o trio Jonas Brothers. Apresentação de Demi Lovato ao lado de Jonas Brothers esquenta rumores de "Camp Rock 3" com integrantes do elenco original Crédito: Reprodução/ Instagram @ddlovato