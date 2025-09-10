Bloco Pra Quem Gosta é Bom faz show gratuito na Estação das Artes

Pra Quem Gosta é Bom se apresenta na Estação das Artes neste sábadoEstação das Artes recebe apresentações do bloco de Carnaval Pra Quem Gosta é Bom e da DJ Julyanna neste sábado, 13, com entrada gratuita
Um dos blocos de Carnaval mais populares de Fortaleza, o Pra Quem Gosta é Bom se apresenta neste sábado, 13, no Complexo Cultural Estação das Artes.
Integrando a programação de setembro do equipamento cultural localizado no Centro, o evento gratuito tem início às 17 horas e contará com a presença da DJ Julyanna.
Leia também | Edinho e Yayá Vilas Boas estão na final do Festival Nacional da Canção 2025
Apresentando o baile “Fé na Festa”, o Pra Quem Gosta é Bom traz no repertório canções que reúnem brasilidades, MPB e clássicos regionais no ritmo carnavalesco que promete animar o público na Estação das Artes até às 22 horas.
A entrada no espaço é gratuita, com 1.500 ingressos disponibilizados a partir desta quarta-feira, 10, às 14 horas, no site Sympla. Conforme detalha o equipamento, na data do evento, 500 pessoas vão poder entrar por ordem de chegada. Também existirá a entrada de 30 pessoas com deficiência com direito a um acompanhante, totalizando 60 acessos pelo portão de acessibilidade.
Em ambas as opções, o público é convidado a doar 1kg de alimento não perecível (exceto sal), que será destinado ao Programa Ceará Sem Fome.
Leia também | The Weeknd anuncia shows no Brasil com participação de Anitta
Fé na Festa na Estação das Artes
- Com: Pra Quem Gosta é Bom e DJ Julyanna
- Quando: sábado, 13, das 17h às 22 horas
- Onde: Complexo Cultural Estação das Artes (rua Dr. João Moreira, 540 - Centro)
- Retirada de ingressos gratuitos nesta quarta-feira, 10, às 14 horas no Sympla
- Entrada mediante doação de 1kg de alimento não perecível