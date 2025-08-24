Vanessa da Mata encanta Mostra Sesc Cariri com show repleto de emoção

Vanessa da Mata encanta público na Mostra Sesc Cariri 2025 / Crédito: Divulgação/Jorge Barbosa

A cantora Vanessa da Mata, uma das principais atrações da Mostra Sesc Cariri de Culturas 2025, subiu ao palco do Parque de Exposições Pedro Felício Cavalcanti, no Crato, na noite do último sábado, 23, com um sorriso contagiante. Foi o início do show “Todas Elas”, que está em turnê pelo Brasil apresentando canções consagradas pelo público. O repertório misturou músicas da carreira de 20 anos da cantora com clássicos marcantes da Música Popular Brasileira (MPB) de diferentes gerações. Canções como “Ainda Bem”, “Ai, Ai, Ai”, “Boa Sorte/Good Luck”, “Baú”, “Amado”, “O Tal Casal”, “As Palavras” e “Segue o Som” marcaram presença.

Entre uma canção e outra, Vanessa interagiu com o público, contou histórias e explicou composições, evidenciando a alegria de se apresentar para a multidão no Crato. A plateia seguiu engajada e atenta. O repertório também trouxe interpretações de grandes nomes da música brasileira, como Luiz Gonzaga, Djavan, Gal Costa e Belchior. Público vibrou ao som de clássicos do MPB no Crato Crédito: Divulgação/Jorge Barbosa Um dos momentos mais vibrantes foi quando a cantora colocou a plateia para dançar ao som de “Vermelho”, relembrando os anos do início da carreira, marcados pelo reggae. Vanessa ainda surpreendeu ao se arriscar ao cantar ópera: pediu licença aos fãs e soltou a voz em tons altos que ecoaram pela multidão entusiasmada no Crato. O fim do show foi marcado por uma homenagem aos trabalhadores responsáveis pela montagem do palco. Eles foram convidados a subir e dançaram ao som da banda, arrancando aplausos do público. Nas redes sociais, Vanessa comentou:

“Hoje chamei os montadores do palco, galera que fica fazendo ele acontecer e quase nunca são vistos, para se divertirem conosco! Um pouquinho do que é a diversão que eles ajudam a proporcionar. Somente alguns venceram a timidez e entraram. Obrigada a todos por estarem nesse show no Cariri! Vocês são sempre maravilhosos e com uma cultura musical incrível. Dá muito gosto cantar aqui!”. Após o show de Vanessa da Mata, o público do Crato ainda curtiu o forró do cantor e compositor juazeirense Luiz Fidelis. Em quase duas horas de apresentação, Fidelis animou a plateia com canções consagradas da música nordestina, como “Flor do Mamulengo”, “Seis Cordas” e “Noda de Caju”.

