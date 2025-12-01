Estação Férias: Céu e Cabra Guaraná integram programação gratuita

Com programação gratuita, a nova edição da Estação Férias tem nomes como Céu, Silvero Pereira, Daniel Groove e Cabra Guaraná no line-up

Com uma curadoria musical que contempla artistas de diferentes regiões do Brasil, vão passar pelo equipamento cultural nomes dos gêneros brega, reggae, forró, samba, música eletrônica e carimbó.

Entre os dias 5 de dezembro e 28 de fevereiro de 2026, a programação de férias da Estação das Artes trará atividades gratuitas de shows e ciclo carnavalesco.

Céu, Silvero Pereira, Daniel Groove, Cabra Guaraná, Falcão, Djuena Tikuna, Jadsa e Catto estão entre as atrações confirmadas na programação de férias do equipamento cultural localizado no Centro.



Estação das Artes: programação de festas e shows

Em parceria com o Festival Fartura, a Estação receberá o cearense Silvero Pereira cantando Belchior, Juruviara cantando Fagner, Falcão e Paradão Popular. Além disso, após a programação de janeiro, será realizado circuito de shows e festas celebrando o pré-Carnaval.

A programação completa, com horários, será divulgada semanalmente nas redes sociais da Estação das Artes. As atividades são abertas ao público e o acesso é realizado por ordem de chegada até atingir a capacidade máxima do local.