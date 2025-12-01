Estação Férias: Céu e Cabra Guaraná integram programação gratuita

Estação Férias: Céu, Cabra Guaraná e Silvero Pereira integram programação gratuitaCom programação gratuita, a nova edição da Estação Férias tem nomes como Céu, Silvero Pereira, Daniel Groove e Cabra Guaraná no line-up
Entre os dias 5 de dezembro e 28 de fevereiro de 2026, a programação de férias da Estação das Artes trará atividades gratuitas de shows e ciclo carnavalesco.
Com uma curadoria musical que contempla artistas de diferentes regiões do Brasil, vão passar pelo equipamento cultural nomes dos gêneros brega, reggae, forró, samba, música eletrônica e carimbó.
Céu, Silvero Pereira, Daniel Groove, Cabra Guaraná, Falcão, Djuena Tikuna, Jadsa e Catto estão entre as atrações confirmadas na programação de férias do equipamento cultural localizado no Centro.
Estação das Artes: programação de festas e shows
Em parceria com o Festival Fartura, a Estação receberá o cearense Silvero Pereira cantando Belchior, Juruviara cantando Fagner, Falcão e Paradão Popular. Além disso, após a programação de janeiro, será realizado circuito de shows e festas celebrando o pré-Carnaval.
A programação completa, com horários, será divulgada semanalmente nas redes sociais da Estação das Artes. As atividades são abertas ao público e o acesso é realizado por ordem de chegada até atingir a capacidade máxima do local.
Veja os artistas confirmados:
- Baila Comigo;
- Feira Mais Vinil;
- Baile Groovado;
- Cotovelo - Bregas & Outras Fossas;
- Voyage;
- Carretera Tropical;
- A Noite Mais Triste do Mundo;
- Céu, trazendo sua turnê de comemoração de 20 anos de carreira;
- DJ Cabra Guaraná;
- Djuena Tikuna;
- Jadsa;
- Catto;
- Juruviara cantando Fagner;
- Falcão;
- Paradão Popular.
Atrações do ciclo carnavalesco:
- Pra Quem Gosta É Bom;
- Superbanda;
- Bloco Mambembe;
- Onda Cantor;
- Os Transacionais;
- Terceira edição do Azul de Prata, apresentando Iracema Bode Beat.
Estação Férias
- Quando: de 5 de dezembro de 2025 até 28 de fevereiro de 2026
- Onde: Estação das Artes (Rua Dr. João Moreira, 540 – Centro)
- Mais informações e programação completa: @estacaodasartes.ce
- Gratuito