Estação Férias: Céu e Cabra Guaraná integram programação gratuita

Estação Férias: Céu, Cabra Guaraná e Silvero Pereira integram programação gratuita

Com programação gratuita, a nova edição da Estação Férias tem nomes como Céu, Silvero Pereira, Daniel Groove e Cabra Guaraná no line-up
Gabriele Soares / Especial para O POVO
Gabriele Soares / Especial para O POVO Autor
Entre os dias 5 de dezembro e 28 de fevereiro de 2026, a programação de férias da Estação das Artes trará atividades gratuitas de shows e ciclo carnavalesco.

Com uma curadoria musical que contempla artistas de diferentes regiões do Brasil, vão passar pelo equipamento cultural nomes dos gêneros brega, reggae, forró, samba, música eletrônica e carimbó. 

Céu, Silvero Pereira, Daniel Groove, Cabra Guaraná, Falcão, Djuena Tikuna, Jadsa e Catto estão entre as atrações confirmadas na programação de férias do equipamento cultural localizado no Centro.

Estação das Artes: programação de festas e shows

Em parceria com o Festival Fartura, a Estação receberá o cearense Silvero Pereira cantando Belchior, Juruviara cantando Fagner, Falcão e Paradão Popular. Além disso, após a programação de janeiro, será realizado circuito de shows e festas celebrando o pré-Carnaval.

A programação completa, com horários, será divulgada semanalmente nas redes sociais da Estação das Artes. As atividades são abertas ao público e o acesso é realizado por ordem de chegada até atingir a capacidade máxima do local.

Veja os artistas confirmados:

  • Baila Comigo;
  • Feira Mais Vinil;
  • Baile Groovado;
  • Cotovelo - Bregas & Outras Fossas;
  • Voyage;
  • Carretera Tropical;
  • A Noite Mais Triste do Mundo;
  • Céu, trazendo sua turnê de comemoração de 20 anos de carreira;
  • DJ Cabra Guaraná;
  • Djuena Tikuna;
  • Jadsa;
  • Catto;
  • Juruviara cantando Fagner;
  • Falcão;
  • Paradão Popular.

Atrações do ciclo carnavalesco:

  • Pra Quem Gosta É Bom;
  • Superbanda;
  • Bloco Mambembe;
  • Onda Cantor;
  • Os Transacionais;
  • Terceira edição do Azul de Prata, apresentando Iracema Bode Beat.


Estação Férias

  • Quando: de 5 de dezembro de 2025 até 28 de fevereiro de 2026
  • Onde: Estação das Artes (Rua Dr. João Moreira, 540 – Centro)
  • Mais informações e programação completa: @estacaodasartes.ce
  • Gratuito

Aceitar