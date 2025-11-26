Influenciador sul-coreano Hooni faz encontro de fãs em Fortaleza

A programação do encontro em Fortaleza inclui performances musicais, dança e até sorteio de jantar com o Hooni

O influenciador digital sul-coreano Hooni, conhecido por vídeos de dancinhas no TikTok , realiza no próximo domingo, 29, um encontro de fãs no Shopping RioMar Kennedy.

O evento, chamado “Sweeties Tour”, conta com apresentações musicais e de dança, selfies com o ídolo e até um sorteio para jantar ao lado de Hooni. A entrada para o evento custa R$ 150 e cada interação custa um valor adicional, que pode ser de R$ 30 a R$ 100 cada.

Os ingressos são vendidos pelo Sympla e o encontro acontece na Praça de Eventos, a partir das 17 horas.

Leia também | Versão de Guerreiras Do K-Pop será lançada nos cinemas brasileiros



Encontro de fãs com Hooni em Fortaleza