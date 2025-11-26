Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Influenciador sul-coreano Hooni faz encontro de fãs em Fortaleza

A programação do encontro em Fortaleza inclui performances musicais, dança e até sorteio de jantar com o Hooni
Atualizado às
Raquel Aquino
O influenciador digital sul-coreano Hooni, conhecido por vídeos de dancinhas no TikTok, realiza no próximo domingo, 29, um encontro de fãs no Shopping RioMar Kennedy.

O evento, chamado “Sweeties Tour”, conta com apresentações musicais e de dança, selfies com o ídolo e até um sorteio para jantar ao lado de Hooni. A entrada para o evento custa R$ 150 e cada interação custa um valor adicional, que pode ser de R$ 30 a R$ 100 cada.

Os ingressos são vendidos pelo Sympla e o encontro acontece na Praça de Eventos, a partir das 17 horas.

Encontro de fãs com Hooni em Fortaleza

  • Quando: domingo, 29, a partir das 17 horas
  • Onde: Praça de Eventos, Piso L3 – RioMar Kennedy (Av. Srg. Hermínio Sampaio, 3100 - Pres. Kennedy)
  • Quanto: a partir R$ 100
  • Vendas: Sympla

