Filha de Eliane do Forró, Jael Lia constrói carreira no rock

Foto de divulgação de 'Antifrágil' / Crédito: Eduardo Abreu/ Divulgação

Enquanto as outras crianças da escola brincavam na rua, Jael Lia e seu irmão Jan Ariel estavam acompanhando os pais em passagens de som ou bastidores de algum programa de televisão. Em casa, eram apresentados a todo tipo de música e arte. Apesar dos pais serem músicos de forró, eles não prendiam os filhos nessa bolha. Assim, ouvindo de tudo, os dois irmãos se conectaram com o rock. “Na época da adolescência a gente descobriu a TV União. A gente descobriu o universo do rock. Foi o que fez o coração bater mais forte. Não foi um ‘quero fazer algo muito diferente dos meus pais’, não. Foi realmente algo que fez a gente se sentir vivo”, lembra Jael.

Serem filhos da ilustre Eliane, a Rainha do Forró, fez Jael e Jan crescerem com uma boa perspectiva do que é ser artista no Ceará. Por isso foi fácil quando começaram a trabalhar na cena da música rock em Fortaleza, aos 17 anos de Jael, cantando em bandas de cover. Apesar da influência do estilo de vida dos pais ser evidente, não foi algo imposto por parte deles. O interesse pela música surgiu naturalmente em Jael e Jan. Observando a rotina da família, eles se viam inseridos naquele contexto, não apenas como acompanhantes. Porém, não haveria surpresa sobre os filhos seguirem esse caminho, já que eles acompanharam todo o processo de crescimento profissional dos dois. “Desde a gente compondo uma melodia no quintal de casa, até obrigando eles a assistirem às nossas apresentações caseiras", Jael relembra com carinho. Leia no O POVO + | Confira mais histórias e opiniões sobre música na coluna Discografia, com Marcos Sampaio

Jael Lia entre a composição e o Pink Floyd A primeira grande apresentação aconteceu por volta de 2016, com a banda Animals, tributo ao Pink Floyd, que na época se chamava Caco de Vidro. Nesse momento, Fortaleza começou a entender quem era essa moça jovem que já cantava há tanto tempo. As apresentações ao vivo começaram no cover, mas as composições foram bem antes. Sempre que precisava colocar algo para fora, Jael escrevia. Isso e a paixão pelo mundo em que cresceram fizeram Jael e Jan já pensarem nas próprias bandas autorais. Em determinados momentos, trabalharam separados. Mas depender do tempo de outras pessoas era difícil. Jael Lia e o disco de estreia Hoje, em meio ao trabalho com a mãe, os irmãos produzem música juntos. “Apesar do meu trabalho levar o meu nome, costumo dizer que é o nosso trabalho”, afirma Jael.

Assim, "Antifrágil" surgiu. O primeiro disco da carreira de Jael e Jan conta com 12 faixas, cada uma delas acompanhada por um videoclipe próprio. Para construir o projeto, eles fizeram uma curadoria entre as quase mil composições de Jael (algumas com parceria do irmão). O disco foi lançado nesta sexta-feira, 28, nas plataformas digitais. Com letras da infância e adolescência até a fase adulta, o álbum explora sensibilidades e autoconhecimento. “Contando um pouquinho do que eu vivi e do que eu pensava em épocas da minha vida, assim, desde criança até agora”, reafirma. Tela do pré-lançamento de 'Antifrágil' Crédito: Arquivo Pessoal

A terapia a e cura pela música Hoje, com sessões de terapia, Jael aprendeu a se comunicar melhor. Porém, houve um tempo em que a única forma de externar sentimentos era com a escrita de suas composições. “Ser artista é o que me coloca no eixo de volta”, explica. Durante o processo de preparação do álbum, Jael encontrou Héricles, um amigo da época da escola e, hoje, é seu noivo. Na conversa sobre o conceito de "Antifrágil", ela notou que o disco retratava o que alguém pode fazer com sua própria vida em meio ao caos. “Eu passei por coisas muito difíceis, mas olha só o que eu consigo fazer dessa situação. O resultado que eu consigo tirar disso”, comenta Jael, orgulhosa. Primeiros feedbacks: Jael lança disco "Antifrágil" Na quarta-feira, 26, o pré-lançamento do disco foi no estúdio da casa dos pais. Reunindo familiares e amigos próximos, Jael teve seus primeiros feedbacks sobre o trabalho. “Foi muito legal ver a reação desse pequeno grupo de pessoas e estou muito ansiosa para ver a reação de todas as pessoas que me acompanham. Já faz um pequeno tempinho que eu estou trabalhando em Fortaleza. Então várias tribos diferentes me conhecem. Estou muito ansiosa para a reação dessas pessoas”, revela.