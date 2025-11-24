Stranger Things: locais de Fortaleza exibem 5ª temporada

Quinta e última temporada de "Stranger Things" é lançada em três volumes na Netflix / Crédito: Netflix/Divulgação

Bares e restaurantes de Fortaleza preparam programações especiais para a chegada da última temporada de “Stranger Things”, uma das séries mais aclamadas da Netflix. Estabelecimentos exibem o primeiro episódio da 5ª temporada nesta quarta-feira, 26. Espaços como Zúque Drink Bar, House Garden Pub, Bulls Beer House e Geek Bunker Burger são algumas das opções para os fãs que desejam conferir a estreia da nova temporada fora de casa.

Além da transmissão do primeiro capítulo de “Stranger Things”, os restaurantes disponibilizam aos clientes promoções, quiz sobre a série, karaokê e happy hour. Confira ao final da matéria lista com alguns dos estabelecimentos. Stranger Things: última temporada é dividida em três partes A quinta temporada de “Stranger Things” foi dividida em três volumes, cada um com uma quantidade diferente de episódios. A primeira parte estreia nesta quarta-feira, 26, às 22 horas, com quatro capítulos. A segunda chega à Netflix em 25 de dezembro, no Natal, com mais três episódios. O último volume, que contém o episódio final, é exibido em 31 de dezembro, no Réveillon. O enredo desta temporada apresenta os desdobramentos das ações do vilão Vecna. A cidade de Hawkins segue abalada pela abertura dos portais. Leia também | Stranger Things: relembre últimas temporadas da série