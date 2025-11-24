Stranger Things: locais de Fortaleza exibem 5ª temporada

Stranger Things: estabelecimentos de Fortaleza exibem estreia da 5ª temporadaRestrauntes e bares em Fortaleza se preparam para exibir a estreia da última temporada de "Stranger Things", fenômeno da Netflix
Bares e restaurantes de Fortaleza preparam programações especiais para a chegada da última temporada de “Stranger Things”, uma das séries mais aclamadas da Netflix. Estabelecimentos exibem o primeiro episódio da 5ª temporada nesta quarta-feira, 26.
Espaços como Zúque Drink Bar, House Garden Pub, Bulls Beer House e Geek Bunker Burger são algumas das opções para os fãs que desejam conferir a estreia da nova temporada fora de casa.
Além da transmissão do primeiro capítulo de “Stranger Things”, os restaurantes disponibilizam aos clientes promoções, quiz sobre a série, karaokê e happy hour. Confira ao final da matéria lista com alguns dos estabelecimentos.
Stranger Things: última temporada é dividida em três partes
A quinta temporada de “Stranger Things” foi dividida em três volumes, cada um com uma quantidade diferente de episódios. A primeira parte estreia nesta quarta-feira, 26, às 22 horas, com quatro capítulos. A segunda chega à Netflix em 25 de dezembro, no Natal, com mais três episódios.
O último volume, que contém o episódio final, é exibido em 31 de dezembro, no Réveillon. O enredo desta temporada apresenta os desdobramentos das ações do vilão Vecna. A cidade de Hawkins segue abalada pela abertura dos portais.
Leia também | Stranger Things: relembre últimas temporadas da série
Vecna desapareceu e ninguém sabe seu paradeiro. O governo pôs a cidade em quarentena militar e intensificou a caça à Onze (Eleven), que precisou se esconder novamente. A batalha final se aproxima e, com ela, uma escuridão ainda mais mortal. Todo o grupo precisará se unir novamente pela última vez.
Stranger Things: bares e restaurantes que exibem a última temporada
Zúque Drink Bar
- O quê: exibição do último episódio da 4ª temporada e do primeiro capítulo da 5ª temporada
- Com: combo de hambúrguer e happy hour a noite toda
- Quando: quarta-feira, 26, a partir das 19 horas
- Onde: Rua Delmiro Gouvêia, 1168 - Varjota
- Quanto: R$ 15 (entrada por pessoa)
- Mais informações: @zuquedrinkbar no Instagram
Bulls Beer House
- O quê: transmissão do primeiro episódio da 5ª temporada com áudio original em inglês e legenda
- Com: karaokê e quiz premiado (valendo dez long necks)
- Quando: quarta-feira, 26, a partir das 18 horas
- Onde: Bulls Beer House Aldeota (Rua Cel. Jucá, 700 - Aldeota) e Bulls Beer House Parquelândia (Rua Gustavo Sampaio, 800 - Parquelândia)
- Mais informações: @bullsbeerhouse no Instagram
Geek Bunker Burger
- O quê: transmissão do primeiro episódio da 5ª temporada de “Stranger Things”
- Com: DJ Dusk (Sul), Vinny Fist (Parquelândia) e Quiz Night (Parquelândia)
- Quando: quarta-feira, 26, a partir das 19 horas (Sul) e 19h30min (Parquelândia)
- Onde: Geek Bunker Burger Parquelândia (Avenida Jovita Feitosa, 2802 - Parquelândia) e Geek Bunker Burger Sul (Rua João Alves de Albuquerque, 272 - Parque Manibura)
- Quanto: R$ 15 (couvert na unidade Parquelândia)
- Mais informações: @geekbunker_burger no Instagram
House Garden Pub
- O quê: exibição do primeiro episódio da 5ª temporada de “Stranger Things”
- Quando: quarta-feira, 26, às 22 horas
- Onde: Rua Dr. José Lino, 126 - Varjota
- Mais informações: @housegardenpub no Instagram