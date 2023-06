Paulo Ricardo lamenta morte de Luiz Schiavon; músicos fundaram RPM

Fundador da RPM, Paulo Ricardo se pronunciou na tarde desta quinta-feira, 15, após a notícia da morte de Luiz Schiavon, seu ex-parceiro de banda e cofundador do grupo. “Conheci Luiz Antônio Schiavon Pereira no verão de 1979, num ensaio de um grupo cover de Deep Purple em São Paulo”, iniciou o músico na publicação no Instagram.

O vocalista, então, relembrou do momento em que ele e Schiavon se conheceram e deram início à formação da RPM: “O tecladista então me perguntou se eu faria uma letra para uma música dele e ali começou uma parceria que, algumas bandas depois, viria a se tornar o RPM!”.

Com influências do rock progressivo e do new wave, a banda de rock brasileira ficou conhecida por vários sucessos que dominaram as paradas das rádios e programas de televisão. Hits como “Olhar 43”, “Radio Pirata”, “Vida Real” e “Revoluções por Minuto” conquistaram público por diversas gerações.

Morre Luiz Schiavon: 10 sucessos do compositor e tecladista do RPM

“Ficam as canções, as lembranças maravilhosas de um dos maiores tecladistas do Brasil, meu parceiro. E os meus sentimentos aos fãs, amigos e familiares.”, encerrou Paulo Ricardo, que compartilhou uma fotografia dos dois tirada em 1983.



Fundador do RPM, tecladista Luiz Schiavon morre aos 64 anos

O tecladista Luiz Schiavon, um dos fundadores da banda de rock RPM, morreu nesta quinta-feira, 15, aos 64 anos, após complicações de uma cirurgia. O comunicado da morte do artista foi compartilhado pela família nas redes sociais e informa que o instrumentista tinha uma doença autoimune há quatro anos. A nota diz, ainda, que a "cerimônia de despedida" será reservada a amigos e familiares.

"Luiz era, na sua figura pública, maestro, compositor, fundador e tecladista do RPM, mas acima de tudo isso, um bom filho, sobrinho, marido, pai e amigo", afirma o texto. "Esperamos que lembrem-se dele com a maestria e a energia da sua música, um legado que ele nos deixou de presente e que continuará vivo em nossos corações", segue a nota.

A partir do fim dos anos 1990, o músico desenvolveu trilhas sonoras de novelas da TV Globo, trabalhando em tramas como "O Rei do Gado" (1996), "Terra Nostra" (1999) e "Esperança" (2002). Na emissora, o artista ainda dirigiu, nos anos 2000, a banda do programa "Domingão do Faustão".

