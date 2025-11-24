Morre Jimmy Cliff; saiba quem é a filha brasileira do cantor

Filha brasileira do cantor Jimmy Cliff, Nabiyah, conta que Margareth Menezes quem apresentou seus pais. Lenda do reggae morreu aos 81 anos. / Crédito: Reprodução/Instagram @nabiyahbe/Wikimedia Commons

O cantor jamaicano Jimmy Cliff, um dos nomes mais influentes da história do reggae, morreu aos 81 anos. A notícia foi confirmada pela família por meio do perfil oficial do artista no Instagram. Segundo o comunicado, ele sofreu uma convulsão seguida de pneumonia. A esposa, Latifa, pediu privacidade e informou que novos detalhes serão divulgados posteriormente, agradecendo o carinho dos fãs que acompanharam a trajetória do músico ao longo das décadas.

A seguir, conheça mais sobre o artista e a carreira da filha brasileira, Nabiyah Be. Jimmy Cliff: a despedida de uma lenda do reggae Jimmy Cliff deixa três filhos: Lilty, Aken e a brasileira Nabiyah Be, fruto de seu relacionamento com a artista visual Sônia Gomes. A cantora, que sempre manteve forte vínculo com o pai, compartilhou momentos musicais ao lado dele em suas redes sociais, incluindo a ocasião em que lhe apresentou seu álbum lançado em março deste ano.

Como Jimmy Cliff conheceu a mãe de Nabiyah Nabiyah Be já revelou em entrevistas que o encontro de seus pais teve um toque especial. Foi a cantora Margareth Menezes quem apresentou Jimmy Cliff e Sônia Gomes, durante uma cerimônia de ayahuasca em uma praia de Salvador.

A artista define sua origem como “uma união sagrada”, marcada pelo cruzamento entre a cultura baiana e a espiritualidade que permeou a vida do casal. A brasileira também conta que nasceu e foi criada na capital baiana. Sua mãe decidiu deixar São Paulo ao engravidar, para que a filha pudesse crescer em um ambiente em que se reconhecesse. Jimmy Cliff viveu com elas em Salvador até que Nabiyah tivesse cerca de 9 a 11 anos.