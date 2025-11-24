Morre Jimmy Cliff, músico jamaicano, aos 81 anos

Jamaican singer Jimmy Cliff performs on stage on the opening day of the 45th Montreux Jazz Festival in Montreux on July 1, 2011. AFP PHOTO / FABRICE COFFRINI / Crédito: FABRICE COFFRINI

A família do cantor e compositor Jimmy Cliff, referência do reggae, anunciou a morte do artista nesta segunda-feira, 24. O comunicado assinado por Latifa, esposa de Cliff, foi divulgado na conta do Instagram do músico. Na legenda da publicação, ela afirma que o artista morreu em decorrência de uma convulsão seguida de pneumonia.

É com profunda tristeza que compartilho que meu marido, Jimmy Cliff, partiu após uma convulsão seguida de pneumonia", iniciou a mensagem. Em seguida, Latifa acrescentou: "Agradeço à família, amigos, artistas e colegas que dividiram essa jornada com ele. Aos fãs ao redor do mundo, saibam que o apoio de vocês foi sua força durante toda a carreira. Ele valorizava profundamente o amor de cada um." A cônjuge, além de informar que mais detalhes ainda serão divulgados por ela e pelos filhos do músico, Lilty e Aken, também expressou gratidão à equipe médica e pediu privacidade no momento de luto.

Entre seu principais sucessos estão as músicas “I Can See Clearly Now”, “You Can Get It If You Really Want”, “Wonderful World”, “Beautiful People” e “The Harder They Come”. Com o lançamento, em 1967, do seu primeiro disco internacional, “Hard Road to Travel”, Jimmy ganhou maior projeção no mercado fonográfico. Foram dois Grammy Award para o melhor álbum de Reggae, sendo o primeiro em 1985 com o "Cliff Hanger" e outro em 2012 com "Rebirth".