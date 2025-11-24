Lenda do reggae Jimmy Cliff morre aos 81 anos

Getty Images Jimmy Cliff, um dos mais famosos e amados expoentes da música reggae, faleceu aos 81 anos, segundo divulgou sua família esta segunda-feira (24/11). Astro desde a década de 1960, ele ajudou a levar o som da Jamaica para um público global através de sucessos como Wonderful World, Beautiful People e You Can Get It If You Really Want. Fez sucesso também com o cover de Johnny Nash I Can See Clearly Now.

"Sou grata à sua família, amigos, colegas artistas e colegas de trabalho que compartilharam sua jornada com ele. A todos os seus fãs ao redor do mundo, saibam que o apoio de vocês foi a força dele durante toda a sua carreira." "Jimmy, meu querido, que você descanse em paz. Seguirei seus desejos." A mensagem também foi assinada por seus filhos, Lilty e Aken.

Nascido com o nome de James Chambers em 1948, Cliff cresceu em extrema pobreza em St. James, na Jamaica, sendo o oitavo de nove filhos. Dono de uma voz doce, começou a cantar na igreja local aos seis anos de idade. Aos 14 anos, mudou-se para a capital Kingston e adotou o sobrenome Cliff para expressar as ambições que almejava alcançar.

Gravou vários singles antes de chegar ao topo das paradas jamaicanas com sua própria composição, Hurricane Hattie. Em 1965, mudou-se para Londres para trabalhar com a Island Records — que mais tarde seria a gravadora de Bob Marley — mas as tentativas da gravadora de tornar seu som palatável ao público do rock não foram bem-sucedidas inicialmente. Ele alcançou o sucesso com o single de 1969 Wonderful World, Beautiful People – um hino animado e inspirador; e com a canção politicamente engajada Vietnam, que Bob Dylan chamou de "a melhor canção de protesto já escrita".