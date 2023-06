Jornalista Leão Lobo é demitido da TV Gazeta após três anos

O jornalista de entretenimento Leão Lobo foi demitido da TV Gazeta após três anos na emissora. O anúncio do desligamento foi divulgado na tarde de segunda-feira, 29, por ele mesmo, durante participação no programa “Mulheres”.

Comandado pela jornalista Regina Volpato, em "Mulheres", Leão Lobo apresentava o quadro “Hora da Fofoca” desde o ano passado. Na emissora, Lobo também participava do programa “Revista da Manhã”, apresentado por Regiane Tápias, no qual comandava o quadro “Mundo dos Famosos”.

Com cinco décadas de carreira, Leão Lobo recebeu uma homenagem no SBT durante o “Programa Sílvio Santos”, na terça-feira, 30.

Leão Lobo fala sobre demissão

O jornalista de 69 anos de idade se pronunciou nesta quarta-feira, 31, após ter sido dispensado da emissora. “Despedidas são tristes, mas necessárias. Hoje me despeço dos meus amigos e colegas, grandes profissionais da TV Gazeta de São Paulo. (...) A Gazeta foi a emissora onde comecei minha carreira”, disse.

Em publicação no seu perfil do Instagram, Leão Lobo também declarou que “saiu chorando” e que está “no mercado, não de férias”. “Saio chorando porque é muito doloroso deixar amigos e a própria casa, mas saio com a esperança de voltar um dia. Agora é buscar novos horizontes com a certeza que quero, como sempre, dar o meu melhor. Estou no mercado, não de férias.”.



