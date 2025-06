Cearense Mailson Furtado estreia na prosa com livro sobre a vida sertaneja

Escritor Mailson Furtado foi vencedor do Prêmio Jabuti em 2018 / Crédito: AURÉLIO ALVES/O POVO

Misturando prosa e poesia, Mailson Furtado lança novo livro de contos na próxima sexta-feira, 27, na Livraria Substânsia. Em “Litígio”, o autor reúne 16 narrativas interligadas pelo sertão cearense. As histórias curtas discorrem sobre personagens únicos e ao mesmo tempo ordinários da zona árida. Natural de Cariré, Mailson Furtado se inspira nos municípios de Varjota, onde cresceu e vive até hoje, e de Reriutaba para contar histórias e escrever poesias. “Litígio” é o primeiro livro de prosa do autor. Ele conta que a obra sofreu influências de suas próprias vivências no território e as histórias foram surgindo de maneira inconsciente.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Mailson conta que as narrativas presentes no livro começaram a ser escritas em 2021, durante a pandemia de Covid-19. "O livro surgiu a partir de um encontro que eu fui tendo com uma voz poética na prosa, coisa que eu não tinha experimentado ainda”, afirma. Do início da escrita até a publicação, pela Editora Moinhos, o livro levou entre quatro e cinco anos para ficar pronto.

EDITORA INDEPENDENTE LANÇA NOVO LIVRO DE MAILSON FURTADO NO DIA 27 DE JUNHO Crédito: DIVULGAÇÃO/EDITORA MOINHOS O título remete às dualidades presentes nas narrativas. “O próprio termo ‘sertão’ nasce dessa questão da dualidade, de ser uma oposição ao que é litoral”, diz Mailson. O escritor explica que a questão da morte e da vida também são marcantes na obra. Além desse tema, “Litígio” fala sobre ancestralidade e modernidade, abordando as relações entre passado e presente. Segundo Mailson Furtado, na geografia, litígio indica um lugar que não se define ao certo a quem pertence. Já no Direito, a palavra se refere a um processo que está parado. “Então tem esse quê de dúvida, de dualidade, de intransitividade da escolha desse termo que eu achei que fala muito do que o livro é”, defende. A dualidade e a indefinição não estão presentes apenas nas narrativas, mas também na própria forma e estrutura do livro. A ideia de litígio defendida pelo escritor também pode ser vista na mistura entre prosa e poesia. Essa particularidade, acredita ele, pode ser uma das motivações para que os leitores se interessem por “Litígio”.