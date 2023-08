5 filmes que discutem a importância da saúde mental

O Lado Bom da Vida traz trama emocionante (Imagem: Reprodução Digital | Paris Filmes)

O filme de 2012 é baseado no livro escrito por Matthew Quick. Conta a história de um homem chamado Pat (Bradley Cooper), que, após uma série de ações, acaba em um hospital psiquiátrico. No local, ele é diagnosticado com transtorno bipolar e tem dificuldade em aceitar isso. Assim, volta a morar com os pais e planeja reconquistar a ex; no entanto, ao conhecer Tiffany (Jennifer Lawrence) – que também possui oscilações de humor – e com o apoio de terapia, amigos e família, entra no caminho de uma boa recuperação.

Onde assistir: Netflix e Prime Video.