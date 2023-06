8 livros para ressignificar a relação entre trabalho e saúde mental

Nesta obra, o especialista em gestão e psicanalista Henrique Medeiros discute como podemos conduzir a humanidade para um mundo sustentável, socialmente justo e economicamente viável. Ao desvendar o conceito “caórdico”, que une caos e ordem, ele explica como é possível ajudar os trabalhadores estressados que hoje operam em desacordo com o que desejam, estão insatisfeitos, sentem-se sem voz e sem poder de decisão sobre os seus destinos dos lugares onde estão inseridos.

Ainda, o autor destaca o talento que as pessoas têm para criar soluções e desafia a implementação de maneiras diferentes de produzir bens e serviços de forma que beneficiem a qualidade de vida de todos – e não do capital –, garantindo a perpetuação da existência.

Onde encontrar: Amazon

Burnout é o esgotamento por excesso de trabalho (Imagem: Reprodução Digital | Matrix)

A partir de cartas com perguntas que estimulam a reflexão sobre a rotina de trabalho, o livro facilita a identificação de comportamentos que resultam em quadros de ansiedade, depressão e altas cargas de estresse. Com perguntas sobre a relação de nossos pais com a profissão e sobre as dinâmicas em grupo na época de escola, Moretti evidencia a construção social por trás de máximas como “estude enquanto eles dormem, trabalhe enquanto eles se divertem”.

Segundo ele, falácias como esta tornaram aceitável rejeitar momentos de lazer ou mesmo deixar de passar tempo com amigos e família quando a justificativa é o trabalho. O conteúdo das cartas também permite uma autoavaliação para aqueles que hoje sofrem com o trabalho, mas não conseguem verbalizar as emoções nem visualizar um caminho para lidar com este mal da modernidade.

Onde encontrar: Amazon

8. Calma – Workbook: Um guia com atividades práticas para aliviar a ansiedade