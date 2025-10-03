Kátia Freitas celebra 30 anos do disco "K" no Museu da Fotografia

A cantora Kátia Freitas é a primeira convidada do programa Vida & Arte na Nova Brasil Fm 106.5 / Crédito: Larissa Freitas / Divulgação

A cantora e compositora Kátia Freitas inicia neste sábado,4, às 15 horas, as comemorações pelos 30 anos de seu disco de estreia, K (1995). O pontapé inicial da programação será uma roda de conversa no programa Imagens Sonoras, realizado no Museu da Fotografia Fortaleza, na Rua Frederico Borges, 545, Varjota. A entrada é gratuita, sujeita à lotação do espaço.

Leia Também| Com Don L, Festival Mada reúne atrações cearenses no line-up Nesta edição, o público terá a oportunidade de debater com a própria artista sobre a capa, a estética, o contexto social e político do disco, além de bastidores e curiosidades. A mediação será do produtor cultural e artista visual Régis Amora, responsável pelas edições anteriores do projeto, que já destacou álbuns de nomes como Gal Costa, Rita Lee, Nação Zumbi e Elza Soares. Músicas ao vivo: Além da conversa, Kátia Freitas fará apresentações ao vivo de algumas músicas do álbum, acompanhada do músico Eduardo Lopes. Os participantes também poderão interagir, fazer perguntas e manusear a versão física do disco, em um ambiente de troca e memória.