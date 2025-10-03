Kátia Freitas celebra 30 anos do disco "K" no Museu da Fotografia

Kátia Freitas celebra 30 anos do disco "K" no Museu da FotografiaPrograma Imagens Sonoras recebe Kátia Freitas para celebrar os 30 anos do álbum "K", com roda de conversa e músicas no Museu da Fotografia
A cantora e compositora Kátia Freitas inicia neste sábado,4, às 15 horas, as comemorações pelos 30 anos de seu disco de estreia, K (1995).
O pontapé inicial da programação será uma roda de conversa no programa Imagens Sonoras, realizado no Museu da Fotografia Fortaleza, na Rua Frederico Borges, 545, Varjota. A entrada é gratuita, sujeita à lotação do espaço.
Leia Também| Com Don L, Festival Mada reúne atrações cearenses no line-up
Nesta edição, o público terá a oportunidade de debater com a própria artista sobre a capa, a estética, o contexto social e político do disco, além de bastidores e curiosidades.
A mediação será do produtor cultural e artista visual Régis Amora, responsável pelas edições anteriores do projeto, que já destacou álbuns de nomes como Gal Costa, Rita Lee, Nação Zumbi e Elza Soares.
Músicas ao vivo:
Além da conversa, Kátia Freitas fará apresentações ao vivo de algumas músicas do álbum, acompanhada do músico Eduardo Lopes. Os participantes também poderão interagir, fazer perguntas e manusear a versão física do disco, em um ambiente de troca e memória.
A roda de conversa abre a série de atividades que vão marcar o projeto “K: 30 Anos”, que inclui ações especiais pela cidade e um show de retorno da artista aos palcos, com data e local ainda a serem divulgados.
Roda de conversa com Kátia Freitas:
- Quando: sábado, 4, às 15 horas
- Onde:Museu da Fotografia Fortaleza (Rua Frederico Borges, 545, Varjota)
- Gratuito