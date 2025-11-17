Dudu desabafa após conquista da Furia na Kings League: ”Respeitem nosso trabalho”

Após a conquista nacional, o técnico Dudu Oliveira não conteve a emoção ao comentar o desempenho da equipe e o caminho até o título. Em tom firme, ele destacou a postura interna da Furia diante das críticas externas.

A Furia conquistou no último fim de semana a Kings Cup Brasil após uma campanha marcada por atuação sólida, superação e decisões dramáticas. A equipe venceu a Loud na semifinal e, na grande final, levou a melhor sobre a rival G3X nos shootouts, depois de um eletrizante empate por 4 a 4 no tempo normal. Agora, os brasileiros se preparam para encarar o Peluche Caligari, campeão da Kings Cup México , na disputa pelo troféu continental da Kings Cup Américas.

“Trabalho. Precisam respeitar o nosso trabalho. Às vezes a gente respeita um pouquinho, né? Falam um monte de besteira. A gente tem um pacto de não deixar nada de fora influenciado dentro do nosso ambiente, do nosso trabalho. Mas assim, óbvio que sempre chega alguma coisinha. Sempre chega o desrespeito. E assim, a gente não cobra nada. A gente não quer agradar ninguém. A gente quer que o nosso trabalho seja respeitado. A nossa forma de responder as críticas, o hate, as pessoas falando mal, as pessoas desacreditando da gente, é dentro do campo, é trabalhando no dia-a-dia. E é isso que a gente vem fazendo. A gente não tem muito tempo pra ficar respondendo isso na internet. O nosso tempo é trazido de trabalho. E graças a Deus tá dando resultado”, disse o treinador da Furia.

Furia focada na Kings Cup Américas

Assim, o foco é total na final continental. A decisão da Kings Cup Américas reunirá os campeões das edições nacionais. A Furia, do Brasil, e o Peluche Caligari, do México, que goleou o Los Chamos por 10 a 1 na final da Kings Cup México. Aliás, o duelo definirá o grande vencedor da temporada e garantirá vaga no próximo Mundial de Clubes da Kings League. Dudu Oliveira afirmou que o elenco chega preparado para o desafio internacional.

“É o nosso terceiro torneio internacional. Então, a gente tá calejado. Assim que aparecer o adversário, a gente vai estudar. E lógico, a gente vai buscar o título. A gente quer fechar o ano com chave de ouro, com a Furia”, completou.

