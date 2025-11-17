Fã com Alzheimer tem momento especial com Gilberto Gil em Fortaleza

Fã com Alzheimer tem momento especial com Gilberto Gil em FortalezaCom duas apresentações em Fortaleza, Gilberto Gil levou emoção e alegria para os milhares de fãs que acompanharam os shows na capital cearense
“O Gil faz eu me encontrar com a minha mãe de novo e de novo”, assim descreve Lucas Evangelista, no instagram, ao declarar a sensação de estar no show de Gilberto Gil com sua mãe, Maria Helena, no sábado, 15.
No vídeo publicado nas redes sociais da turnê “Tempo Rei”, Lucas e Maria Helena assistiram à passagem de som do músico e o rapaz revelou algumas das razões de estarem presentes no evento.
“A minha mãe foi quem me apresentou o Gil, eu lembro muito a gente viajando e ouvindo”, recorda, ao comentar que sua mãe, Maria Helena, foi diagnosticada com Alzheimer há cerca de três anos. “O Gil é quem propicia os melhores encontros com ela, porque são as músicas que ela e a gente canta junto”, desabafa emocionado.
Durante o evento, Maria Helena e Lucas acompanharam a passagem de som, foram levados ao camarim e conheceram Gilberto Gil pessoalmente. “Tô chorando tudo de novo”, escreveu Lucas nos comentários do vídeo.
Assim como Lucas e Maria Helena, os shows em Fortaleza reuniram famílias e grupos de amigos que compartilharam emoção, diversão e inúmeros sentimentos felizes.
Público em Fortaleza compartilha sentimentos em show de Gilberto Gil
Na noite de sábado, 15, data da primeira apresentação de Gilberto Gil na Capital, a biomédica Kézia Silva, 36, também sensibilizada em poder assistir ao show, encontrou desafios ao tentar descrever a importância deste momento para a sua trajetória e encontrar as palavras corretas que transmitissem os seus sentimentos na ocasião.
“Para mim, é um privilégio prestigiar um momento dessa importância. O Gil fez parte da minha infância, ouvia com meus pais e formou meu gosto musical. Estar aqui nessa última turnê dele é uma honra”, relembrou, enquanto aguardava o início do show ao lado do psicólogo Dhemetryus Silva, 38, também ansioso.
Amantes da MPB e dos artistas que a complementam, o casal Carlos Lima, 76, e Cris Fernandes, 64, também declarou estar feliz e emocionado com o evento que assistiram nos minutos seguintes.
“Desde que o Gil surgiu na música brasileira, eu acompanho a carreira dele, conheço todo o seu repertório e acho que ele é uma pessoa que se sintoniza perfeitamente com o povo e a política brasileira, se colocando sempre do lado correto”, argumentou o geólogo.
Revelando ser o primeiro show de Gilberto Gil que assistem, Carlos acrescenta se impressionar com a vivacidade e energia do músico: “Eu acho muito legal o fato de ele ter mais de 80 anos e ainda poder dar um show desse tamanho.”
Ao complementar a fala de Carlos, a fisioterapeuta pontua a presença significativa de pessoas jovens no show em Fortaleza. “Isso confirma que a música de Gil não é de momento, mas é uma obra eterna, um clássico”, diz.