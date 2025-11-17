Fã com Alzheimer tem momento especial com Gilberto Gil em Fortaleza

Mãe e filho, Maria Helena e Lucas Evangelista foram convidados pela equipe de Gilberto Gil a conhecer o músico no show realizado em Fortaleza / Crédito: Reprodução/Instagram @lucasevangelista

“O Gil faz eu me encontrar com a minha mãe de novo e de novo”, assim descreve Lucas Evangelista, no instagram, ao declarar a sensação de estar no show de Gilberto Gil com sua mãe, Maria Helena, no sábado, 15. No vídeo publicado nas redes sociais da turnê “Tempo Rei”, Lucas e Maria Helena assistiram à passagem de som do músico e o rapaz revelou algumas das razões de estarem presentes no evento.

“A minha mãe foi quem me apresentou o Gil, eu lembro muito a gente viajando e ouvindo”, recorda, ao comentar que sua mãe, Maria Helena, foi diagnosticada com Alzheimer há cerca de três anos. “O Gil é quem propicia os melhores encontros com ela, porque são as músicas que ela e a gente canta junto”, desabafa emocionado. Leia também | Gilberto Gil encerra passagem por Fortaleza com shows lotados e cheios de emoção Durante o evento, Maria Helena e Lucas acompanharam a passagem de som, foram levados ao camarim e conheceram Gilberto Gil pessoalmente. “Tô chorando tudo de novo”, escreveu Lucas nos comentários do vídeo. Assim como Lucas e Maria Helena, os shows em Fortaleza reuniram famílias e grupos de amigos que compartilharam emoção, diversão e inúmeros sentimentos felizes.

Público em Fortaleza compartilha sentimentos em show de Gilberto Gil Na noite de sábado, 15, data da primeira apresentação de Gilberto Gil na Capital, a biomédica Kézia Silva, 36, também sensibilizada em poder assistir ao show, encontrou desafios ao tentar descrever a importância deste momento para a sua trajetória e encontrar as palavras corretas que transmitissem os seus sentimentos na ocasião. “Para mim, é um privilégio prestigiar um momento dessa importância. O Gil fez parte da minha infância, ouvia com meus pais e formou meu gosto musical. Estar aqui nessa última turnê dele é uma honra”, relembrou, enquanto aguardava o início do show ao lado do psicólogo Dhemetryus Silva, 38, também ansioso. Kézia Silva e Dhemetryus Silva assistiram o show de Gilberto Gil no sábado, 15, e se emocionaram com a apresentação Crédito: Líllian Santos/O POVO No show de sábado, 15, o casal Carlos Lima e Cris Fernandes declaram que a obra de Gilberto Gil é eterna Crédito: Líllian Santos/O POVO