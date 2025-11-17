Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Fã com Alzheimer tem momento especial com Gilberto Gil em Fortaleza

Com duas apresentações em Fortaleza, Gilberto Gil levou emoção e alegria para os milhares de fãs que acompanharam os shows na capital cearense
Autor Lillian Santos
“O Gil faz eu me encontrar com a minha mãe de novo e de novo”, assim descreve Lucas Evangelista, no instagram, ao declarar a sensação de estar no show de Gilberto Gil com sua mãe, Maria Helena, no sábado, 15.

No vídeo publicado nas redes sociais da turnê “Tempo Rei”, Lucas e Maria Helena assistiram à passagem de som do músico e o rapaz revelou algumas das razões de estarem presentes no evento.

“A minha mãe foi quem me apresentou o Gil, eu lembro muito a gente viajando e ouvindo”, recorda, ao comentar que sua mãe, Maria Helena, foi diagnosticada com Alzheimer há cerca de três anos. “O Gil é quem propicia os melhores encontros com ela, porque são as músicas que ela e a gente canta junto”, desabafa emocionado.

Durante o evento, Maria Helena e Lucas acompanharam a passagem de som, foram levados ao camarim e conheceram Gilberto Gil pessoalmente. “Tô chorando tudo de novo”, escreveu Lucas nos comentários do vídeo.

Assim como Lucas e Maria Helena, os shows em Fortaleza reuniram famílias e grupos de amigos que compartilharam emoção, diversão e inúmeros sentimentos felizes.

Público em Fortaleza compartilha sentimentos em show de Gilberto Gil

Na noite de sábado, 15, data da primeira apresentação de Gilberto Gil na Capital, a biomédica Kézia Silva, 36, também sensibilizada em poder assistir ao show, encontrou desafios ao tentar descrever a importância deste momento para a sua trajetória e encontrar as palavras corretas que transmitissem os seus sentimentos na ocasião.

“Para mim, é um privilégio prestigiar um momento dessa importância. O Gil fez parte da minha infância, ouvia com meus pais e formou meu gosto musical. Estar aqui nessa última turnê dele é uma honra”, relembrou, enquanto aguardava o início do show ao lado do psicólogo Dhemetryus Silva, 38, também ansioso.

Kézia Silva e Dhemetryus Silva assistiram o show de Gilberto Gil no sábado, 15, e se emocionaram com a apresentação
Kézia Silva e Dhemetryus Silva assistiram o show de Gilberto Gil no sábado, 15, e se emocionaram com a apresentação Crédito: Líllian Santos/O POVO
No show de sábado, 15, o casal Carlos Lima e Cris Fernandes declaram que a obra de Gilberto Gil é eterna
No show de sábado, 15, o casal Carlos Lima e Cris Fernandes declaram que a obra de Gilberto Gil é eterna Crédito: Líllian Santos/O POVO

Amantes da MPB e dos artistas que a complementam, o casal Carlos Lima, 76, e Cris Fernandes, 64, também declarou estar feliz e emocionado com o evento que assistiram nos minutos seguintes.

“Desde que o Gil surgiu na música brasileira, eu acompanho a carreira dele, conheço todo o seu repertório e acho que ele é uma pessoa que se sintoniza perfeitamente com o povo e a política brasileira, se colocando sempre do lado correto”, argumentou o geólogo.

Revelando ser o primeiro show de Gilberto Gil que assistem, Carlos acrescenta se impressionar com a vivacidade e energia do músico: “Eu acho muito legal o fato de ele ter mais de 80 anos e ainda poder dar um show desse tamanho.”

Ao complementar a fala de Carlos, a fisioterapeuta pontua a presença significativa de pessoas jovens no show em Fortaleza. “Isso confirma que a música de Gil não é de momento, mas é uma obra eterna, um clássico”, diz.

