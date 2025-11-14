Projeto Nova Padaria Espiritual da ACL tem inscrições até hoje, 14

Café Java, anexo à Academia Cearense de Letras, no centro de Fortaleza, era ponto de encontro de membros da Padaria Espiritual em 1892. / Crédito: Bianca Raynara/ Especial O POVO

As inscrições para integrar a nova turma do projeto “Padaria Espiritual – Nova Geração” da Academia Cearense de Letras (ACL) terminam nesta sexta-feira, 14. A inscrição é gratuita e pode ser realizada on-line, mediante o preenchimento de um formulário, ou de forma presencial, das 9h às 16 horas, na sede da ACL em Fortaleza, localizada na rua do Rosário, nº 1, no bairro Centro.

O projeto visa alcançar jovens de escolas públicas do Ceará, que estejam cursando do 9º Ano do Ensino Fundamental ao 2º Ano do Ensino Médio e que demonstrem interesse pela literatura, artes e cultura cearense, de acordo com os princípios da Academia. O processo seletivo será composto por duas fases, ambas de caráter eliminatório e classificatório. A primeira fase compõe uma prova escrita, que acontece no sábado, 22, das 8h às 12 horas, com 20 questões de múltipla escolha, além de uma redação de até 35 linhas. Leia também | Minimuseu Firmeza é reconhecido como Patrimônio Cultural de Fortaleza A segunda fase acontece no dia 5 de dezembro, das 14h às 18 horas, e constitui uma dinâmica em grupo na sede da Academia Cearense de Letras. Da última fase, serão selecionados somente 20 jovens para integrar o projeto.

Para mais informações, acesse o edital. O que é Padaria Espiturial? O programa da Academia Cearense de Letras (ACL) é uma iniciativa inspirada no movimento literário modernista cearense, “Padaria Espiritual”, fundado em 1892, e que se destacou pelo humor, ironia e irreverência. Constituído por jovens escritores, desenhistas, pintores e músicos, o movimento teve seus encontros no Café Java e seu propósito era “fornecer pão de espírito aos sócios em particular e aos povos em geral”.