Minimuseu Firmeza é reconhecido como Patrimônio Imaterial de Fortaleza

Minimuseu Firmeza é reconhecido como Patrimônio Imaterial de FortalezaConselho Municipal de Patrimônio Histórico e Cultural reconhece Minimuseu Firmeza como Patrimônio Imaterial de Fortaleza; processo segue para sanção do prefeito Evandro (PT)
Um dos espaços culturais que resguardam a memória artística da capital cearense, o Minimuseu Firmeza foi reconhecido como Patrimônio Imaterial de Fortaleza pelo Conselho Municipal de Patrimônio Histórico e Cultural (COMPHIC).
O momento aconteceu na quinta-feira, 12, e o processo agora segue para sanção do prefeito Evandro Leitão (PT).
Localizado no bairro Mondubim, o Minimuseu Firmeza foi fundado em 1969 pelo casal Estrigas (1919-2014) e Nice Firmeza (1921-2013) e guarda inúmeras obras dos artistas, entre pinturas, desenhos e esculturas, além de livros, publicações e documentos que revelam a trajetória artística de Fortaleza.
O requerimento aberto pela vereadora Mari Lacerda (PT) é resultado de uma série de solicitações da população da regional 10 que visita a residência para aproveitar a área verde e as diversas possibilidades culturais do local.
Situação do Minimuseu Firmeza foi pauta de audiência pública na Câmara Municipal
Em maio deste ano, o Vida&Arte acompanhou uma audiência pública na Câmara Municipal de Fortaleza em que a situação do Minimuseu foi debatida por representantes de parte da administração municipal, herdeiros dos artistas Estrigas e Nice e de moradores da comunidade do Parque Santana.
Na ocasião, o pedido de tornar o local Patrimônio Imaterial, assim como seu tombamento, foi levantado na proposta de solucionar as questões estruturais e de manutenção da residência.
“A declaração como bem de relevante interesse cultural é uma vitória importante para a cultura cearense, fundamental para assegurar a preservação, difusão e sustentabilidade institucional desse espaço que abriga a memória de Nice e Estrigas e a história das artes plásticas do nosso Estado”, declarou a vereadora na reunião extraordinária.Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente