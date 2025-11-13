Minimuseu Firmeza é reconhecido como Patrimônio Imaterial de Fortaleza

Conselho Municipal de Patrimônio Histórico e Cultural reconhece Minimuseu Firmeza como Patrimônio Imaterial de Fortaleza. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo) / Crédito: Samuel Setubal

Um dos espaços culturais que resguardam a memória artística da capital cearense, o Minimuseu Firmeza foi reconhecido como Patrimônio Imaterial de Fortaleza pelo Conselho Municipal de Patrimônio Histórico e Cultural (COMPHIC). O momento aconteceu na quinta-feira, 12, e o processo agora segue para sanção do prefeito Evandro Leitão (PT).

Localizado no bairro Mondubim, o Minimuseu Firmeza foi fundado em 1969 pelo casal Estrigas (1919-2014) e Nice Firmeza (1921-2013) e guarda inúmeras obras dos artistas, entre pinturas, desenhos e esculturas, além de livros, publicações e documentos que revelam a trajetória artística de Fortaleza. O requerimento aberto pela vereadora Mari Lacerda (PT) é resultado de uma série de solicitações da população da regional 10 que visita a residência para aproveitar a área verde e as diversas possibilidades culturais do local. Situação do Minimuseu Firmeza foi pauta de audiência pública na Câmara Municipal Em maio deste ano, o Vida&Arte acompanhou uma audiência pública na Câmara Municipal de Fortaleza em que a situação do Minimuseu foi debatida por representantes de parte da administração municipal, herdeiros dos artistas Estrigas e Nice e de moradores da comunidade do Parque Santana.