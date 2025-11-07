AC/DC vem ao Brasil para três shows em 2026; veja datas

AC/DC vem ao Brasil para três shows em 2026; veja datasBanda de rock AC/DC fará três shows no Brasil com a turnê "Power Up" em 2026
Banda de destaque no rock mundial, o AC/DC vem ao Brasil em 2026 para uma série de shows. Após rumores da vinda dos artistas australianos, o grupo confirmou o retorno ao País com três apresentações em São Paulo.
Com a turnê “Power Up”, o AC/DC faz show no Estádio Morumbis, na capital paulista, nos dias 24 e 28 de fevereiro, e em 4 de março. Com vendas dos ingressos iniciadas nesta sexta-feira, 7, a primeira data já está esgotada.
Nas três apresentações, a banda The Pretty Reckless vai fazer o show de abertura. Além do Brasil, a banda de rock também vai passar na Argentina, Chile, México e Estados Unidos.
AC/DC no Brasil
- Quando: dias 24 e 28 de fevereiro e 4 de março de 2026
- Onde: Estádio do Morumbis (Praça Roberto Gomes Pedrosa, 1 - Morumbi, São Paulo)
- Quanto: a partir de R$ 425
- Vendas: Ticketmaster