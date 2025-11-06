Pianista Felipe Adjafre celebra 30 anos de carreira em show

Com show marcado para 13 de novembro, o espetáculo reúne participações especiais e revisita diferentes fases da trajetória de Felipe Adjafre

A apresentação, que começa às 20 horas e tem ingressos a partir de R$ 22 , revisita diferentes fases de sua carreira, passando por gêneros como pagode, rock e forró .

Na quinta-feira, 13 de novembro, o pianista Felipe Adjafre comemora três décadas de trajetória musical em um show no Theatro Via Sul .

Conhecido por projetos como “Piano na Calçada ao Pôr do Sol” e por levar música aos hospitais durante a pandemia da Covid-19, Felipe aproveita a ocasião para convidar ao palco diversos nomes da música cearense que fizeram parte de sua trajetória.

Entre eles, Leo Frennesy, vocalista da banda Frennesy, Luciana Lessa, ex-vocalista da banda Zanzibar, David Valente, cantor, músico e produtor, Milton Nunes, Franklin Dantas, e Ricardo Máximo.

Saiba mais sobre a trajetória de Felipe Adjafre

Nascido em 28 de agosto de 1981, Felipe Adjafre começou na música ainda jovem. Aos nove anos, iniciou no teclado, e aos quatorze, deu os primeiros acordes em bandas de pagode e, posteriormente, de forró.

Conheceu o piano aos 20 anos e, desde então, produziu 18 álbuns e dois DVDs, participando de diversos eventos culturais do Estado.