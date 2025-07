Pianista Amaro Freitas faz show gratuito em Fortaleza em julho

Amaro Freitas apresenta show do disco 'Y'Y' no Anfiteatro do Dragão do Mar no dia 19 de julho / Crédito: Micael Hocherman/ Divulgação

O pianista pernambucano Amaro Freitas retorna ao Ceará com uma apresentação única e gratuita, no sábado, 19 de julho. Com início às 19 horas, o show acontece no Anfiteatro do Dragão do Mar. Considerado um dos maiores representantes contemporâneos do jazz brasileiro, o músico desembarca em Fortaleza com o show “Y’Y”, homônimo ao álbum lançado em março de 2024 pelo selo americano Psychic Hotline.

A entrada é gratuita, com ingressos já disponíveis para retirada no site Sympla, em três lotes, com limite de até 2 unidades por CPF. Leia mais: Amaro Freitas registra em disco o mergulho que fez na cultura amazônica

Para a ocasião, os ingressos garantem acesso ao Anfiteatro até 30 minutos antes do início do show. Após esse horário, a entrada será liberada para o restante do público presente, respeitando a lotação máxima do espaço. Ao longo do show, o público será conduzido por uma narrativa sonora que mistura jazz contemporâneo, experimentações acústicas e elementos da música afro-indígena brasileira.

No repertório, estão presentes faixas como “Mapinguari (Encantado da Mata)”, “Viva Naná” (homenagem ao percussionista Naná Vasconcelos), “Gloriosa” (dedicada à mãe de Amaro), além da faixa-título “Y’Y”, em que o músico dialoga com as ancestralidades ribeirinhas através do piano e de intervenções eletrônicas que simulam sons da floresta. Ancestralidade e conexão com a floresta são exploradas no álbum “Y’Y”, de Amaro Freitas Em 2020, o pianista pernambucano foi atraído para Manaus, na bacia amazônica, para conviver com a comunidade indígena Sateré Mawé. Esse encontro inspirou o álbum “Y’Y”, onde Amaro faz uma “homenagem à Floresta Amazônica e aos rios do Norte do Brasil”. A produção musical do álbum “Y’Y” foi orquestrada pelo próprio Amaro Freitas, junto a Laércio Costa e Vinicius Aquino, mixado pelo mesmo Vinicius Aquino e masterizado por Kevin Reeves.

Para esta fase da carreira, Amaro também explora técnicas não convencionais em seu piano, como o uso de sementes amazônicas, fitas adesivas e prendedores de roupa, transformando o instrumento em um território de experimentação. Com uma discografia que conta com “Sangue Negro” (2016), “Rasif” (2018), “Sankofa” (2021) e “Y’Y” (2024), Amaro mistura elementos do jazz com a essência nordestina presente no frevo, baião e maracatu. Em suas produções, o estilo do artista mescla a cultura de Pernambuco, com influências de nomes como o mestre do frevo Capiba e Hermeto Pascoal, e referências do piano jazz, a exemplo de Thelonious Monk e Keith Jarrett.