Besouro Azul: veja bilheteria, onde assistir e elenco do filme

Lançado no dia 17 de agosto nos cinemas brasileiros, o filme Besouro Azul conta com o primeiro super-herói latino, interpretado pelo ator Xolo Maridueña, além da estreia da atriz brasileira Bruna Marquezine nas telas internacionais.

Dirigido por Angel Manuel Soto, a trama acompanha Jaime Reyes, que volta para casa depois de se formar e descobre que sua família está passando por dificuldades financeiras. Com o objetivo de ajudar seus parentes, o jovem vai atrás de emprego e de descobrir seu propósito no mundo.



Durante essa jornada, Reyes é escolhido por um escaravelho azul e ganha superpoderes, tornando-se o Besouro Azul.

Besouro azul: filme tirou Barbie do topo da bilheteria

A estreia de Besouro Azul conseguiu feitos marcantes, como desbancar pela a primeira vez “Barbie” nos cinemas dos Estados Unidos, após quatro semanas seguidas no topo. Além disso, foi top 1 na América Latina e em mais 17 países.

A obra teve o orçamento de aproximadamente U$ 120 milhões e arrecadou cerca de U$ 43 milhões ao redor do mundo no fim de semana de estreia.

Apesar de estar em alta em alguns lugares, o lançamento não alcançou o resultado que era esperado pela DC Comics, e o filme entrou para lista de estreias do ano com a arrecadação abaixo do desejado da companhia, juntamente com “Shazam! Fúria dos Deuses” e “The Flash”.