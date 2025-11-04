Erika Januza será rainha de país africano em nova novela

Erika Januza será rainha de país africano em nova novelaA atriz é a rainha de Batanga, país fictício, em "Nobreza do Amor", novela que substitui "Êta Mundo Melhor!"
A substituta de “Êta Mundo Melhor!”, atual novela das 6, já tem nome e trará Erika Januza como uma das protagonistas.
“Nobreza do Amor” traz a atriz como a rainha do país fictício Batanga, localizado no continente africano.
Com roteiro de Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr, a trama acompanha a princesa Aika, interpretada por Duda Santos, que junto com sua mãe encontra refúgio em Pernambuco após Batanga sofrer um golpe de estado.
A jovem conhece Tonho, personagem por quem irá se interessar e viver uma história de amor. O folhetim traz Lázaro Ramos e Nicolas Prattes como os antagonistas da narrativa.
Sem data de estreia, a novela promete renovar o imaginário do público em relação a histórias de princesa ao trazer uma protagonista que foge do padrão de mocinha indefesa, além de trazer um elenco com maior diversidade de raça.
Protagonista de “Garota do Momento” será personagem principal em novela das seis
Anunciada como a princesa Aika em “Nobreza do Amor”, Duda Santos será novamente protagonista de uma novela das seis.
A atriz estrelou recentemente “Garota do Momento”, folhetim que antecedeu a atual “Êta Mundo Melhor!”. Na trama, ela interpretou Beatriz, uma menina que se muda para o Rio de Janeiro para tentar encontrar a mãe.
Mas, no meio do caminho se torna garota propaganda de uma fábrica de sabonetes.
