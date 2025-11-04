Erika Januza será rainha de país africano em nova novela

Erika Januza será rainha africana em nova novela da Globo / Crédito: Reprodução/Instagram @erikajanuza

A substituta de “Êta Mundo Melhor!”, atual novela das 6, já tem nome e trará Erika Januza como uma das protagonistas. “Nobreza do Amor” traz a atriz como a rainha do país fictício Batanga, localizado no continente africano.

Com roteiro de Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr, a trama acompanha a princesa Aika, interpretada por Duda Santos, que junto com sua mãe encontra refúgio em Pernambuco após Batanga sofrer um golpe de estado.

A jovem conhece Tonho, personagem por quem irá se interessar e viver uma história de amor. O folhetim traz Lázaro Ramos e Nicolas Prattes como os antagonistas da narrativa. Sem data de estreia, a novela promete renovar o imaginário do público em relação a histórias de princesa ao trazer uma protagonista que foge do padrão de mocinha indefesa, além de trazer um elenco com maior diversidade de raça.