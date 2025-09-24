Bece: ‘território vivo de circulação de ideias, memória e pertencimento’

A Bece reúne mais de 100 mil volumes que vão de obras clássicas até materiais técnicos, das ciências exatas à literatura regional e estrangeira / Crédito: Barbara Moira/ O POVO

Uma biblioteca é feita de memórias. Sejam as que ficam guardadas nos livros, sejam as que surgem das experiências de quem a vivencia. Mais do que estantes, é um espaço que se reinventa, que transforma e que mantém a palavra como ponte entre passado, presente e futuro. Em Fortaleza, a Biblioteca Pública Estadual do Ceará (Bece) é esse elo: lugar de preservação, mas também de novas histórias.

“Mais do que um espaço de livros, a biblioteca se firma como um território vivo de circulação de ideias, memória e pertencimento, onde leitores e autores podem se encontrar e dar voz a muitas histórias e múltiplas narrativas”, afirma a superintendente da Bece, Suzete Nunes.



Ponto de encontro e inspiração

Entre os leitores que adotaram a Bece como parte da rotina está o diretor criativo e modelo Viny Holanda, que encontrou na biblioteca um ponto de encontro, refúgio e criação. “Costumo utilizar o espaço para diferentes momentos: pesquisas, escrita de projetos, encontros com amigos e também para buscar silêncio. Acho importante se desconectar do ritmo acelerado e se conectar com outro universo, como o da leitura”, explica.

Ele conta que o espaço permeia memórias e afetos. “Para mim, a Bece é como um amigo que sempre gosto de visitar. Um lugar onde troco ideias, guardo memórias e me sinto acolhido”, define.

Localizada na Praia de Iracema, a Bece é a maior e mais antiga biblioteca do Estado e, hoje, aos 158 anos, combina a arquitetura histórica com ambientes contemporâneos, abertos ao convívio e à criação. O prédio é integrado arquitetonicamente ao Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura, compondo o maior complexo cultural do Estado.



Acervo e diversidade

O espaço reúne mais de 100 mil volumes que vão de obras clássicas até materiais técnicos, das ciências exatas à literatura regional e estrangeira. Sua função, contudo, vai além de reunir títulos. A ideia é transformar acesso em experiência. “A Bece exerce um papel central como mediadora entre leitores e literatura, promovendo o acesso democrático ao livro e à leitura. Além de formar leitores críticos e conscientes, a Biblioteca fortalece a valorização da produção literária cearense, ampliando sua circulação e visibilidade”, explica a coordenadora de Acervo e Pesquisa da Bece, Ana Karine Garcia.



Essa dimensão é percebida de perto por quem cresceu junto com a instituição. Gildênia Silva, hoje técnica de biblioteca, lembra da primeira visita ainda adolescente, quando foi ao espaço com as irmãs. A experiência ajudou a consolidar sua paixão pela leitura, que a levou à graduação em Biblioteconomia e, mais tarde, ao próprio trabalho na Bece. “Para mim, a Biblioteca Pública é exatamente isso: a prova viva de que é possível democratizar o acesso. É ela que torna a leitura, o conhecimento e tantas experiências incríveis não só acessíveis, mas possíveis”, afirma.

Foi na Bece que Gildênia conheceu autores de todo o mundo, mas principalmente do Ceará, como Vanessa Passos e Socorro Acioli e Emília de Freitas. “‘A Rainha do Ignoto’ foi o primeiro romance fantástico e de ficção científica publicado no Brasil, lá no final do século XIX. Sempre gostei desse gênero e não fazia ideia que foi uma autora cearense a fazer isso. Então ele me marcou bastante”.



Além dos livros

Além disso, são realizadas ações itinerantes para além do equipamento. Entre elas está o Rolê da Bece, programa que busca democratizar o acesso à cultura e à literatura, levando atividades a espaços comunitários e instituições sociais de Fortaleza.

A Bece oferece uma programação variada de atividades culturais ao longo do ano Crédito: Viny Holanda/ Divulgação